Hitman 3 přijde jako exkluzivita pro Epic Games Store, první díl bude zdarma

Společnost IO Interactive se tak rozhodla, že vypustí nového Hitmana 3 v PC verzi pouze v obchodě Epic Games Store, který bude tuto hru exkluzivně nabízet celý rok 2021. Vedle toho ale bude Hitman 3 k dispozici i na platformách PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One a Google Stadia.

Epic se tak s IO Interactive domluvil na celoroční exkluzivitě, přičemž v jiných případech to bylo třeba jen půl roku. Na blogu IO Interactive se také objevilo vysvětlení a zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Píše se v něm, že partnerství s Epic Games umožnilo, aby si firma svou hru vyvinula přesně tak, jak chtěla a aby si ji i sama vydala. Čili IO díky tomu nepotřebovali žádného herního distributora, který by shrábl významnou část výdělku a jistě také dostala od firmy Epic za exkluzivitu dobře zaplaceno.

A aby nebyli zklamáni hráči posledního dílu, čili Hitman 2, jejich postup bude možné převést ze Steamu do nového dílu hry na Epic Games Store. Zkrátka rozdílnost platforem nebude pro hráče překážka, leda by se snad sami zařekli, že herní obchod firmy Epic nevyužijí za žádnou cenu.

Naposledy jsme se také dočkali ukázky z Dubaje a nyní se v rámci Hitmana 3 přesuneme do anglického Dartmooru. Jde o misi The Thornbridge Mystery, jejíž název napovídá, že nepůjde pouze o to, aby náš Agent 47 někoho odpravil. Budeme moci si zahrát i na vyšetřovatele záhadné vraždy v klasickém anglickém panském sídle, což zrovna není obvyklá práce pro nájemného vraha.

A konečně, IO Interactive chtějí, abychom měli možnost si vyzkoušet první novodobý díl Hitmana zdarma, takže od 27. srpna bude právě na Epic Games Store k dispozici titul Hitman - Game of the Year Edition. Aktuálně pak EGS nabízí zdarma hry Enter the Gungeon a God's Trigger a ve čtvrtek k Hitmanovi přibude ještě Shadowrun Collection.

Ceny souvisejících / podobných produktů: