Honor přichází s notebooky s "nebinární" kapacitou 24 GB RAM

Operační paměti DDR5 a mobilní varianty LPDDR5 jsou k dispozici nejen v tradičních "binárních" kapacitách, ale v poslední době se setkáváme i s těmi "nebinárními". Zatímco dosud bylo obvyklé, že kapacita paměťových čipů byla mocninou čísla 2 (např. 512 MB, 1 GB, 2 GB a podobně), nové typy pamětí vyrábí producenti paměťových čipů i v netradičních kapacitách jako např. 3 GB. Výsledkem je, že např. v desktopové oblasti existují 24GB, příp. 48GB moduly od mnoha výrobců (např. Crucial Corsair nebo G.Skill ). Nyní se totéž začíná objevovat i v mobilní oblasti.

Na čínských webech se totiž objevil notebook Honor MagicBook Pro 16, který je vybaven netradiční 24 GB RAM a procesorem Intel Core Ultra 5 125H. Objevil se i screenshot z benchmarku notebooku Honoru s 24 GB RAM i další snímek z Windows, kde bylo ukázáno dokonce 48 GB RAM. Co přesně to bylo za notebook, to je ale otázkou.



Tyto "nebinární" kapacity přináší větší možnosti výběru a snad se tak v blízké budoucnosti zbavíme modelů s 8GB RAM v low-endu, kde by mohly být postupně nahrazeny 12GB verzemi. Stejně tak 16GB RAM může být pro někoho náročnějšího málo, ale zase 32GB RAM se může zdát být zbytečně moc, a tak by 24GB verze mohla být rozumným kompromisem. Totéž v podstatě platí v high-endu, kde může být někdy vhodné mít více než 32 GB RAM, což platí např. pro profesionální nasazení, ale 64 GB RAM by bylo jen těžko využitelné. Navíc dnešní přechod na generativní AI přímo na zařízení by z kapacit zvýšených o 50 % mohl také těžit.