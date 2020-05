HP uvádí své první PC s čínským procesorem ZhaoXin

Čína ve snaze dosáhnout soběstačnosti na amerických a obecně zahraničních technologií vyvíjí i vlastní procesory na architektuře x86. Konkurentem Intelu a AMD se stala společnost ZhaoXin. Vznikla v roce 2013 jako společný podnik šanghajské samosprávy a taiwanské firmy VIA Technologies, která již má s výrobou procesorů na této architektuře zkušenosti a především vlastní potřebnou licenci. První procesor z rodiny KaiXian se letos objevil na čínském trhu a do svých počítačů jej začali zařazovat také tamní výrobci (včetně prvního mini PC ). Nyní procesory ZhaoXin začal využívat první mezinárodně známý výrobce, a to americké HP.

Konkrétně se jedná o HP 268 Pro G1 v designu microtower, který je určen pro úřady a jiné veřejné instituce. Vybaven je totiž tajemným operačním systémem Windows 10 CMIT Government Edition, který Microsoft upravil pro potřeby čínské vlády. Alternativou pro zájemce o tento počítač je potom linuxový systém NeoKylin, který byl opět vytvořen na míru veřejným institucím v Číně. Nás ovšem pochopitelně zajímá samotný procesor KaiXian KX-U6780A, kterým byl nový desktop osazen. Jedná se o stejný model, který se letos objevil na trhu a jeho výrobu zajišťuje TSMC prostřednictvím 16nm technologie. Procesor je založen na architektuře LuJiaZui, kterou si vyvíjí samotný ZhaoXin. Technické parametry procesoru jsou následující:

2,7GHz pracovní frekvence



8MB L2 cache, 8 jader



70W TDP



Podpora pamětí DDR4 s až 2666 MT/s

Integrovaná grafika ZhaoXin C960 UHD



Čipová sada ZhaoXin SoC

Intel ani AMD zatím nemusí mít strach, že by je ZhaoXin předehnal ve vývoji. Letos uvedený procesor KX-U6780A by měl konkurovat tři roky starému Core i5-7400. Hlavní zbraní proti konkurenci by ovšem mohla být nízká cena a kompatibilita s operačními systémy určenými pro čínský trh. I proto HP na svých stránkách označuje svůj nový desktop „chytrou investici“ pro zákazníky, kteří chtějí „spolehlivý výpočetní výkon“ při „minimalizaci pořizovacích nákladů“. Veřejné instituce přitom mohou být pro ZhaoXin dobrým startem. Většinou totiž do kanceláří nepotřebují počítače s astronomickým výkonem a možná z ideologických důvodů s radostí upřednostní procesor od domácího dodavatele (i když v sestavě od americké značky).

HP 268 Pro G1 bude dostupné v mnoha konfigurací s až 16GB pamětí DDR4, 2TB HDD nebo 512GB SSD, Ačkoliv HP zveřejnilo na svých stránkách specifikace tohoto počítače v angličtině (včetně instruktážního videa níže), dostupnost mimo čínský trh je spíše nepravděpodobná.

Ceny souvisejících / podobných produktů: