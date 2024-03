HP v USA představilo nové předplatné na tiskárny All-In od 7 do 36 USD měsíčně

HP už nějakou dobu poskytuje službu HP Plus, což je předplatným inkoustu. To se setkalo i s předplatného All-In, které do pravidelných měsíčních poplatků schovává nejen náplně, ale i tiskárnu. Jde tak v podstatě o operativní leasing na tiskárnu a její provoz. To má pro zákazníka mnoho výhod, ale pochopitelně i některá omezení, jak už je u operativních leasingů typické (a v zásadě i logické).

Společnostuž nějakou dobu poskytuje službu HP Plus, což je předplatným inkoustu. To se setkalo i s negativní odezvou organizace IITC , která něco takového považovala za environmentálně problematické kvůli nutnost využívat pouze originální náplně. Nyní tu (prozatím v USA) máme novou formu, které do pravidelných měsíčních poplatků schovává nejen náplně, ale i tiskárnu. Jde tak v podstatě o. To má pro zákazníka mnoho výhod, ale pochopitelně i některá omezení, jak už je u operativních leasingů typické (a v zásadě i logické).

Pojďme nejprve na ty pozitivní aspekty. Vybrat si můžete ze tří tiskáren, a to HP Envy od 6,99 USD/měsíčně, HP Envy Inspire od 8,99 USD/měs. a HP OfficeJet Pro, která začíná na 12,99 USD za měsíc. V této částce splácíte tiskárnu i inkousty pro její provoz. Pokud dochází inkoust, tiskárna si ho sama objedná a postará se o doručení v následujícím dni. V případě poruchy tiskárny služba zahrnuje i to, že HP zajistí její bezplatnou výměnu za funkční kus. Po dvou letech pak můžete bezplatně starou tiskárnu nechat vyměnit za novější model.

A nyní "negativa", která logicky plynou z podstaty operativního leasingu. Je jasné, že se zavazujete splácet tiskárnu po určitou dobu, která ovlivňuje výši splátky. V tomto případě má uživatel 30 dní na to, aby ze služby vycouval, jinak je smlouva uzavírána na 2 roky. Podobně jako u aut máte limity na kilometry, tady jsou limity na vytištěné strany, neboť služba zahrnuje i provozní náplně. A tady je to dost striktní. Výše uvedené ceny totiž platí pro plán Light s pouhými 20 vytištěnými stranami za měsíc. 50 stran měsíčně (Occasional) přidá 2 USD za měsíc, 100 stran (Moderate) další 2 USD. Envy Inspire má i plán Frequent pro 300 stran měsíčně, ten navyšuje poplatek o dalších 6 USD za měsíc. OfficeJet Pro pak má ještě plán Business na 700 stránek za měsíc, to se předplatné navyšuje o dalších 13 USD. Ve výsledku tak OfficeJet Pro v nejdražší konfiguraci s Business vyjde na 35.99 USD měsíčně.

Dobré je, že plán můžete měnit každý měsíc. Počítejte s tím, že pokud budete chtít předplatné zrušit, zaplatíte poplatek. Po 24 měsících je nulový, nicméně mezi 12 a 24 měsíci je 60, 90 nebo 135 USD dle tiskárny, v případě méně než 12 měsíců jde o dvojnásobky, tedy 120, 180, resp. 270 USD. V případě, že budete potřebovat vytisknout více stran, než povoluje plán, platí se 1 USD za každý set 10-15 stran navíc.