IITC si stěžuje na HP+ s Instant Ink, tiskárna musí natrvalo užívat originální náplně

O tiskárnách a o tom, jak dokážou některými svými vlastnostmi znepříjemnit svým uživatelů život, toho bylo napsáno už dost. Můžeme zmínit záhadné chyby tiskových hlav krátce po skončení záruky, neschopnost černobílého tisku po vyplýtvání barevných náplní nebo naopak, nemožnost sehnat náhradní díly jako jinak velmi jednoduše vyměnitelné nádržky odpadního inkoustu s nemožností restartování počítadla, protože se záměrně neposkytuje příslušný software, a tak bychom mohli pokračovat donekonečna. Další potíže by mohla mít společnost, která spadla do hledáčku organizace International Imaging Technology Council (IITC). Té se nelíbí služba(resp. HP+) s Instant Ink a udělení certifikace EPEAT, která by měla vyjadřovat, že produkt je environmentálně zaměřený, což podle IITC nesplňuje kvůli restrikcím na náplně.

Pojďme se nejprve podívat, co to HP+ vlastně je. Jde o cloudové funkce dostupné k tiskárně, aplikace HP Smart získá další pokročilé funkčnosti, záruka je prodloužena ze 2 na 3 roky a je tu Forest First, aneb společnost HP s nákupem tiskárny bude investovat do obnovy lesů. Problémem je tu přidaná služba Instant Ink, kterou lze dokoupit i ke standardním tiskárnám. Jde o předplatné inkoustových náplní, kdy se tiskárna sama ohlásí, že jí dochází inkoust, a pomůže s objednání nových, které vám budou v rámci předplatného zaslány domů. Současně budou odeslány ty staré, aby došlo k jejich ekologické likvidaci, a poslouží ke tvorbě nových. Uživatel by měl ušetřit až 50 % tiskových nákladů.

To vše nezní špatně, jsou tu ale háčky. IITC se nelíbí to, že HP uživatelům služby HP+ "dává" 6 měsíců předplatného Instant Ink zdarma, jenže současně na ně vytváří časový nátlak a připojit se ke službě Instant Ink je možné jen po dobu 7 dní od připojení tiskárny ke službě. Pak už nabídka na bezplatné období předplatného padá. Časová tíseň a lákavá nabídka pro ušetření 50 % tiskových nákladů mohou způsobit, že si lidé službu objednají. Další problém je ale v tom, že jakmile jednou využijete službu Instant Ink, tiskárna bude mít natrvalo firmware, který bude vyžadovat výhradně originální náplně. Nepůjde tedy už nikdy využít alternativní inkousty třetích stran, a to i přesto, že už uživatel přestane využívat danou službu. IITC toto považuje za nevhodné. Zde je nutné podotknout, že HP o této nutnosti uživatele informuje a dokonce ani nejde o nějaké mikropísmo v podmínkách dole, ale je to zmíněno překvapivě čitelně nahoře na stránce (je však nutné rozkliknout "+" s popisem služby). Na aktivaci Instant Ink ani není potřeba být v programu HP+.

Dle IITC toto odporuje požadavkům EPEAT, nicméně v rámci těch, které se HP zavázalo splnit v rámci úrovně Silver, kam většina jejích tiskáren spadá, o umožnění využití inkoustových cartridgí třetích stran se tam nemluví. IITC přesto navrhuje, aby byly tiskárnám HP odebrány certifikáty EPEAT. Ty dle něj nesplňují požadavek 4.9.2.1, kdy produkt nesmí zabraňovat využití náplním jiných výrobců. Tento požadavek dnes ale už v EPEAT pro tiskárny ani neplatí (alespoň ve výčtu chybí), takže ho ani nelze porušit a z tohoto důvodu není proč certifikaci společnosti HP a jejím tiskáren vlastně odebírat. Alespoň ne kvůli tomuto.