Hrozí nedostatek displejů: málo komponent, zemětřesení i výpadek energie

Co se týče zemětřešení na Tchaj-wanu, to se týká v tomto případě především společnosti AU Optronics (AUO), předního výrobce LCD panelů. Ten tento týden prohlásil, že zemětřesení ovlivnilo výrobu a že bylo třeba některé produkční linky na několik hodin zastavit, vyčistit, provést opravy a následně obnovit výrobu. To tedy pochopitelně znamená, že část produkce byla ztracena, jak uvádí Digitimes . Vypadá to tedy, že tchaj-wanští výrobci pamětí dokázali na zemětřesení lépe reagovat, když zavčas pozastavili výrobu a nedlouho po posledním otřesu ji zase obnovili.