Huawei představil elektromobil AITO M5 EV s 80kWh LFP akumulátorem

Na trhu s elektromobily se objevují tradiční automobilky, nové startupy, ale také výrobci elektroniky, kteří si tímto rozšiřují portfolio výrobků. Sem chce zamířit např. Sony nebo Xiaomi , nicméně obě dvě tyto firmy předběhla společnost. Ta spolu s firmou Seres Group založila automobilku, jež představila nový elektromobil. Jde o SUV, či spíše crossover, který má konkurovat např. Tesle Model Y.

Vůz je dlouhý 4785 mm, má 1930mm šířku, 1620mm výšku a rozvor 2880 mm. Vyrábět se bude ve dvou verzích, a to s pohonem zadních kol a jako čtyřkolka. První verze bude mít max. výkon 200 kW a z 0 na 100 km/h zrychlí za 7,1 sekundy. Čtyřkolka přidá 165kW elektromotor na přední nápravu a na stovce se auto ocitne už za pouhých 4,5 sekundy.

AITO použilo akumulátor společnosti CATL, který pojme 80 kWh energie. To je překvapivě mnoho vzhledem k tomu, že byl použit typ LFP. Ten má podstatně nižší energetickou hustotu než NMC, NCA a jiné podobné typy, na druhou stranu umožnil dosáhnout nižší prodejní ceny, výhodou je také životnost významně přesahující běžnou životnost vozu i lepší odolnost vůči požáru. Pokud jde o dojezd, ten byl měřen tradičně přehnaně optimistickou čínskou normou CTLC. Ta je zpravidla mnohem optimističtější než WLTP a dokonce i starší a velmi nepřesná NEDC na tom bývá lépe. Jinak si asi nelze představit to, jak by tak velký vůz mohl na 80kWh akumulátor ujet 620 km, resp. 552 km ve verzi 4×4.

M5 EV je postaven na platformě Huawei DriveONE, která zajišťuje např. adaptivní distribuci točivého momentu s odezvou 4 ms, což je dle společnosti o dva řády rychlejší než 400 ms u vozů se spalovacím motorem. Infotainment vozu běží na operačním systému HarmonyOS 3 a dovoluje přímé spojení obrazovky ve voze a mobilního telefonu.

Pokud jde o cenu, zadokolka vyjde na 288.600 RMB (1,03 mil. Kč) po započtení dotace, která se vztahuje na vozy s cenou do 300 tisíc. Na dotaci tak nedosáhne čtyřkolka, která stojí 319.800 RMB (1,14 mil. Kč). Na vůz bylo zaznamenáno už 30 tisíc předobjednávek. Vratná záloha 1000 RBM (3600 Kč) přinese benefity ve dvojnásobné výši 2000 RMB. Nevratná záloha 5000 RMB (17800 Kč) pak zákazníkovi přinese benefit dokonce 4000 RMB.