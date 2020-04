Huawei uvolnil kapacity v TSMC, ihned si je zabrali AMD, NVIDIA a Apple

Společnost Huawei se stala cílem ve snaze odstřihnout ji od moderních výrobních procesů , které už nenabízí moc společností, čili pokud Huawei ztratí možnost vyrábět v TSMC, těžko si to někde vynahradí. Jenomže dle nejnovějších zpráv jde nyní o něco jiného, a sice o snížení objednávek na čipy tvořené procesy N7 a N5 kvůli poklesu prodejů na trhu s chytrými telefony. Nicméně i to může znamenat přípravu na spuštění výroby v čínské firmě SMIC, i když ta zatím nemá žádnou možnost, jak nahradit 5nm proces N5 a co se týče 7nm procesu, o jeho kvalitě, výtěžnosti či kapacitě se jen tak něco nedozvíme, neboť ještě ani nebyl spuštěn.

Společnost TSMC ovšem dle očekávání nebude obtížně shánět záskok za zrušené objednávky firmy Huawei (prostřednictvím HiSilicon). Na uvolněné kapacity se hned slétly společnosti AMD, NVIDIA a Apple , které si je velice rády rozebraly. Hlad po moderních výrobních procesech je tak stále velký. RetiredEngineer to popisuje jako "efekt TSMC".

Samotný Apple si tak na čtvrtý kvartál tohoto roku zamluvil navíc kapacitu téměř 10 tisíc waferů měsíčně (proces N5) a společně s AMD bude také odebírat wafery zpracované jistým procesem označeným jako N5 Enhanced. Dle zprávy měl být právě tento proces vyvinut speciálně pro potřeby společnosti AMD, ovšem my se zatím nedozvíme, jaké produkty jím budou vyráběny. Letos očekáváme výkonné Navi 2X a také procesory Zen 3, ale to všechno budou ještě 7nm čipy, byť založené na vylepšené verzi daného procesu (ne nutně s EUV). AMD by si tak mohlo už začít vyrábět první 5nm produkty pro příští rok, ostatně design generace Zen 4 by měl být brzy připraven, pokud už není. Může ale jít pochopitelně i o něco jiného.

Společnost TSMC ale stále ještě nezačala s masovou výrobou procesem N5, i když toho má dosáhnout ještě v této polovině roku a jde o proces, na který má jako první přejít právě Apple. Tato firma tak uvolní své 7nm kapacity, takže je zřejmé, že pokud je nyní částečně uvolnila i společnost Huawei, Apple už o ně nebude mít zájem. Zpráva to potvrzuje a tvrdí, že si je zabere jednak AMD a pak také NVIDIA.

V případě firmy AMD je vcelku zřejmé, na co budou využity, ale otázka je, co s nimi provede NVIDIA. Od ní letos očekáváme novou grafickou generaci, ale zda bude ta opravdu tvořena 7nm procesem a navíc v TSMC, toť otázka.

Nakonec se ještě dozvídáme , že Huawei rovněž zrušil objednávky na 14nm čipy v TSMC a přesunul je právě do společnosti SMIC. Vypadá to tak, že spolupráce firem Huawei a TSMC opravdu končí.

