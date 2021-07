Hubble našel vodní páry na měsíci Ganymede

Vůbec poprvé tak mohou astronomové potvrdit, že v atmosféře Ganymede existuje vodní pára, která se do ní přitom dostává jednoduchých způsobem, a to sublimací ledu na povrchu měsíce. Ukázala to data z Hubbleova vesmírného dalekohledu, který je mimochodem po nedávném velkém zaškobrtnutí už opět funkční díky svým rezervním systémům.