NASA přepnula na zálohu, Hubble je opět v provozu

NASA už tak dříve hlásila, že za problémy, které vždy způsobily spadnutí systémů dalekohledu do nouzového režimu, nemůže Payload Computer obsluhující vědecké přístroje na palubě a ani paměť. Jak se ukázalo , nakonec šlo o PCU - Power Control Unit, čili napájecí zdroj. Ten má jednotku Science Instrument Command and Data Handling (SI C&DH), jejíž součástí je i výše zmíněný hardware, napájet stabilním 5V napětím. Ovšem to buď PCU už nezvládlo, anebo selhal kontrolní obvod, který má toto napětí sledovat. V každém případě musela nastoupit záložní PCU a postupné zprovoznění systémů, což si NASA naplánovala právě na minulý víkend.

Tato akce byla zřejmě hladká, neboť již v sobotu ale agentura hlásila, že Hubble je opět v provozu a dělá svou práci. Tu tak přerušil na více než měsíc, neboť problém s PCU se projevil již 13. června, kdy hlavní počítač kvůli jisté chybě přepínal systémy do nouzového režimu a restarty tentokrát nepomáhaly.

Po nezbytné kalibraci tak už v sobotu Hubble provedl další naplánovaný úkol, i když se nedozvíme, co to konkrétně bylo, ale to pro nás není důležité. Zajímavé je to, že se nyní pokračuje dle původního plánu, čili ta pozorování, která Hubble zameškal, musí být přesunuta na pozdější datum. Ale je to logický postup, neboť v opačném případě by se musel kaskádovitě měnit celý plán.

NASA stále doufá, že Hubble bude fungovat ještě po několik příštích let, a to již po boku dokončeného Webba (JWST), který nyní už v podstatě jen čeká na to, až bude odeslán do vesmíru. A můžeme doufat, že potíže s aerodynamickým krytem raket Ariane 5 , které způsobily poslední odklad startu, už budou opravdu poslední.

