Humble Bundle: začal velký herní výprodej Black Friday Fest

V obchodě Humble Bundle teď probíhá prodejní akce pojmenovaná jako Black Friday Fest . Je v ní zahrnuto velké množství her s různě vysokou slevou (někde je až 90 %, jinde třeba jen 20 %), takže doporučujeme se podívat na konkrétní tituly, o které máte zájem, za jakou cenu jsou teď nabízené. Vzhledem k celkovému množství nelze uvádět kompletní seznam, ale uvedeme si aspoň několik zajímavých tipů.

Na začátku výpisu je sekce s možností zobrazit si hry zařazené do akce od 12 vydavatelů (pozor ale na to, že slevy jsou teď poskytované na mnohem více her, než které pochází právě od těchto vydavatelů, takže je řada her s aktuální nižší cenou, které ve výpisech s využitím tohoto filtru nenajdete):

Pragmatic (v tomto případě nejde o hry, ale o eknihy), Warner Brothers, SEGA, Paradox, Humble Games, Devolver, Capcom, Konami Digital Entertainment, 2K, Bandai Namco, CD Projekt RED, Ubisoft

Dále je k dispozici sekce umožňující výpis her zařazených do akce podle kategorií. V případě zájmu o hry od Warner Bros. nepřehlédněte, že je stále aktuální bundle WB 100: Play the Legends , na který se doporučuji podívat, protože obsahuje 12 velkých AAA her za mimořádně výhodnou cenu €14,25 (pokud některé tituly z něj už máte, můžete po nákupu bundlu duplicitní kódy někomu darovat nebo prodat).





Humble Choice minimálně 12 po sobě jdoucích měsíců, v případě kratšího členství by byla A teď už následuje několik tipů kromě her od Warner Bros., které je teď výhodnější koupit ve výše zmíněném bundlu (ceny za rourou "|" jsou platné, pokud máte aktivní členstvíminimálně 12 po sobě jdoucích měsíců, v případě kratšího členství by byla výše extra slevy o něco nižší ):

Jagged Alliance 3 : €29,69 | €23,75

: €29,69 | €23,75 The Callisto Protocol : €20,99 | €16,79

: €20,99 | €16,79 Marvel's Midnight Suns : €19,79 | €16,82

: €19,79 | €16,82 Red Dead Redemption 2 : €19,79 | €17,81

: €19,79 | €17,81 Marvel's Guardians of the Galaxy : €14,99 | €12,74

: €14,99 | €12,74 Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Deluxe Arsenal Edition : €13,73 | €10,98

: €13,73 | €10,98 Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : €9,99 | €7,99

: €9,99 | €7,99 Red Faction Collection (všechny 4 díly): €11,99 | €9,59

(všechny 4 díly): €11,99 | €9,59 Kingdom Come: Deliverance Royal Edition : €9,99 | €7,99

: €9,99 | €7,99 Weird West: Definitive Edition : €9,99 | €7,99

: €9,99 | €7,99 Iron Harvest - Deluxe Edition : €9,99 | €7,99

: €9,99 | €7,99 Iron Harvest : €5,99 | €4,79

: €5,99 | €4,79 Stellaris : €9,99 | €8,99

: €9,99 | €8,99 Metro Saga Bundle (všechny 3 díly): €9,51 | €8,08

(všechny 3 díly): €9,51 | €8,08 The Ascent : €8,99 | €7,19

: €8,99 | €7,19 Watch Dogs: Legion : €8,99 | €7,19

: €8,99 | €7,19 The Deus Ex Collection (všech 5 dílů): €8,58 | €7,29

(všech 5 dílů): €8,58 | €7,29 S.T.A.L.K.E.R.: Bundle (všechny 3 díly): €8,49 | €6,79

(všechny 3 díly): €8,49 | €6,79 F.E.A.R. Complete Pack (všechny 3 díly): €8,24 | €6,59

(všechny 3 díly): €8,24 | €6,59 XCOM 2 Collection : €7,19 | €6,11

: €7,19 | €6,11 Elite Dangerous : €6,24 | €4,99

: €6,24 | €4,99 Sniper Ghost Warrior Contracts : €5,99 | €4,79

: €5,99 | €4,79 Grim Dawn : €6,24 | €4,99

: €6,24 | €4,99 Frostpunk : €5,99 | €4,79

: €5,99 | €4,79 Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration: €5,99 | €5,09

: 20 Year Celebration: €5,99 | €5,09 Baldur's Gate II: Enhanced Edition : €4,79 | €3,83

: €4,79 | €3,83 The Incredible Aventures of Van Helsing : Final Cut: €4,49 | €3,59

: Final Cut: €4,49 | €3,59 TheHunter: Call of the Wild : €3,99 | €3,19

: €3,99 | €3,19 Tomb Raider GOTY Edition : €3,96 | €3,37

: €3,96 | €3,37 This War of Mine : Final Cut €3,79 | €3,03

: Final Cut €3,79 | €3,03 XCOM: Chimera Squad : €2,99 | €2,39

: €2,99 | €2,39 Space Hulk: Tactics : €2,99 | €2,39

: €2,99 | €2,39 Deadlight: Director'S Cut: €1,79 | €1,43

Každému připadnou jako zajímavé různé typy her stejně jako výše cen, takže výše uvedený seznam berte jen jako inspiraci. Ještě lze zmínit zajímavé ceny u několika DLC pro hru TheHunter: Call of the Wild nebo několik her ze série LEGO. Držím palce, abyste si našli něco, po čem skočíte. Nabídka skončí 28. listopadu 2023.