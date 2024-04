Humble Choice 2024/04: Victoria 3, The Callisto Protocol, Humankind

Pokud nevíte, o co se jedná, v dřívějším popisu Humble Choice najdete podrobnosti o principu fungování. Ve zkratce jde o způsob, jak být za malé částky každý měsíc zásobován zajímavými hrami (jde o mix AAA produkce a Indie her). Následuje přehled, co všechno dohromady lze tady za 10 EUR