Humble nabízí balík her za necelých 750 Kč. Obsahuje i známé tituly

Minulý týden vzbudil zaslouženou pozornost obrovský balík her na platformě itch.io , který se nakonec rozrostl na neuvěřitelných 1 741 položek od 1 391 vývojářů. Za něj mohli zájemci zaplatit libovolnou částku již od 5 dolarů, přičemž celý výtěžek – vybralo se přes 8 milionů dolarů – šel na podporu neziskových organizací podporujících rasovou spravedlnost. Tento balík sice bylo možné zakoupit jen do zítřka, ale hned ve stejný den se objevila další příležitost, jak získat kupu her za zlomek původní ceny, a přitom ještě podpořit charitu. Platforma Humble totiž spustila Humble Fight for Racial Justice Bundle , který obsahuje desítky her, knih a komiksů v celkové hodnotě 1 200 dolarů, v přepočtu více než 28 tisíc korun.

Abyste získaly veškerý nabízený obsah, stačí zaplatit alespoň 30 dolarů, respektive 28 eur. To je v přepočtu méně než 750 Kč. Zadat můžete i vyšší částku, horní hranice prakticky není omezena, ale pokud zaplatíte naopak méně než činí uvedená hranice, získáte pouze dobrý pocit z přispění na charitu, ale nikoliv balík obsahu. Zatímco akce na itch.io zahrnovala pouze hry od nezávislých vývojářů, mezi kterými byla i spousta experimentálních titulů, nový Humble Bundle obsahuje také několik nových nebo známých her. Sportovní fanoušci budou mít radost z basketbalového titulu NBA2K20, který aktuálně na Steamu stojí 50 eur, tedy skoro dvojnásobek ceny celého balíku.

Pokud byste raději ukázali své schopnosti jako manažeři fotbalového týmu, oceníte Football Manager 2020 od vydavatele SEGA, který byl fanoušky velmi kladně ohodnocen na Steamu, kde aktuálně stojí 55 eur. Mezi starší, ale stále zajímavé tituly, kterými jistě rádi rozšíříte svou videoherní knihovnu patří střílečka BioShock Remastered, vesmírný simulátor Elite: Dangerous, tahová strategie Age of Wonders III nebo závodní arkáda Sonic & Sega All-Stars Racing. Pokud dáváte přednost indie hrám, můžete se těšit třeba na This War of Mine, FTL: Faster Than Light, Hyper Light Drifter, Spelunky nebo Observer. Noví zákazníci navíc získají možnost využít měsíční předplatné Humble Choice Premium zdarma, které umožňuje si každý měsíc vybrat devět her.

Dobrou zprávou je, že ke všem hrám v Humble Fight for Racial Justice Bundle získáte klíč pro aktivaci na Steamu a velká část z nich je k dispozici bez DRM ochrany. Na charitu tentokrát půjde celý výtěžek, přičemž zákazník může sám rozdělit příspěvek mezi jednotlivé organizace. Jak už napovídá název balíčku, peníze budou použity na podporu rasové spravedlnosti ve společnosti. Zapojenými neziskovými organizacemi jsou Bail Project, NAACP Legal Defense Fund a Race Forward, mezi které se podařilo rozdělit přes 1 milion eur (v době psaní článku). Na zakoupení balíčku máte ještě celý týden, akce totiž končí příští pondělí.

