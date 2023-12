IBM představuje nové kvantové procesory Heron a Condor. Ten druhý má 1121 qubitů

Kvantové výpočty už nejsou jen vzdálenou budoucností. Společnost IBM na tomto poli dělá další pokroky a na IBM Quantum Summitu představila několik zajímavých novinek. Podařilo se překonat 1000qubitovou bariéru s novým supravodivým procesorem IBM Condor. Ten nabídne rovnou 1121 qubitů a hustotu qubitů navyšuje o 50 %, nicméně výkon by měl být srovnatelný se 433qubitovým procesorem Osprey.



Další novinkou je procesor, který sice nabídne jen 133 qubitů, ten je ale optimalizovaný na minimalizaci přeslechů (cross-talků), což pomáhá k dosažení 3-5násobného výkonu ve srovnání se 127qubitovým procesorem Eagle . Tři tyto procesory jsou k nalezení v novém kvantovém počítači, jenž se nachází v laboratoři v Yorktown Height v New Yorku. Je zhruba 6,7 metru široký a kombinuje kryogenickou infrastrukturu s třetí generací řídicí elektronicky a klasickým serverem. Zajímavostí má být především modulární architektura, což se týká jednak podpory příštích generací kvantových procesorů, tak i možnosti skládání více bloků k sobě. Zatímco nynější verze s Heronem bude v roce 2024 podporovat 5000 operací v každém kvantovém obvodu, do roku 2033 by mělo jít o 1 miliardu.