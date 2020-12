Ice Lake-SP v testu, jak vypadá výkon 10nm+ Xeonu?

Ice Lake-SP měly nastoupit na trh ještě letos, ovšem ani AMD si se svými novými procesory EPYC zrovna nepospíšilo, i když to je ještě letos poskytne alespoň v omezeném množství vybraným zákazníkům. Obě generace ale budou vypuštěny na trh až v příštím roce a zatímco rámcově víme, co můžeme od nových CPU EPYC očekávat, Ice Lake-SP jsou záhadnější.

Nyní se už ale objevila alespoň jejich verze Silver vybavená 14 jádry (14C/28T). Intel přitom nedávno sám už své Ice Lake-SP představil , a tak vypuštění během příštího roku bylo potvrzeno přímo jím, stejně jako to, že se zde využije proces 10nm+ a jádra Sunny Cove. S malinkými pochybami pak můžeme mluvit o tom, že tyto procesory nabídnou maximálně 32 jader, respektive bude platit přinejmenším tento počet. Testovaný 14 jádrový model tak rozhodně nebude patřit mezi nejsilnější, ostatně právě proto jde o Xeon z řady Silver 43xx, který krom 14 jader využije ještě 17,5 MB L2 cache a 21 MB L3 cache.

Dle leakera YuuKi_AnS by také měl mít základní takt 2 GHz a turbo 4 GHz, ovšem turbo všech jader bylo přinejlepším rovno základnímu taktu. Nicméně zde jde ještě o inženýrský vzorek, který byl testován, takže takty se mohou ještě změnit. TDP mimochodem bylo 165 W a použitá patice má označení LGA 4189-5.





Procesor byl otestován v benchmarku CPU-Z, kde získal 553 bodů v jednovláknovém a 10038 bodů ve vícevláknovém testu, přičemž výsledek jednovláknového se dá dát na stejnou úroveň s Core i9-10900K, což je vzhledem k rozdílu v taktech slušná hodnota. V případě vícevláknového výsledku je to podobné jako v případě Ryzen 9 3950X, což je 16jádrový procesor, jenomže desktopový a nyní už zastaralý. Podobně by se měl předvést moderní Ryzen 9 5900X, a to je 12jádrový model.

Jenomže je tu ještě něco, co ukazuje následující výsledek. Výše uvedené skóre bylo dosaženo v moderní verzi CPU-Z, která dokáže využít instrukce AVX-512. Bez nich jsou výsledky mnohem slabší, a to 372 a 6363 bodů.





Na hodnocení je ale ještě brzy a navíc není možné z takto jednoduchých testů vyvozovat nic zásadního.

