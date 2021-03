ICON už vyrábí domy pomocí 3D tisku i v Texasu

Se společnostíse na stránkách SHW nesetkáváme poprvé. Koncem roku 2019 jsme vás informovali, že v Mexiku vyrábí pro charitativní organizaci New Story levné domy pomocí 3D tisku . V USA se nyní rozjel další projekt, který ale míří do úplně jiných cenových sfér. "Tiskne" je totiž pro developerskou firmu 3Strans, přičemž o architektonický návrh se postarala společnost Logan Architecture. Tyto domy jdou nyní do prodeje.