IDC: herní PC budou dražší a o herní monitory bude stále větší zájem

Herní PC do jisté míry zachraňovala prodeje desktopových počítačů založených na platformě x86, a tak je vcelku logické, že v době obecně vyššího zájmu o PC a elektroniku byla poptávka po herním hardwaru o to vyšší, což ale bylo a stále je umocněno těžbou na grafických kartách. Právě grafiky tak učinily z herních PC drahé zboží, a to zvláště pro takové zákazníky, kteří si své počítače chtějí stavět sami a řadu z nich donutily drahé karty ke koupi hotové sestavy/notebooku a nebo dokonce k rozšíření řad konzolistů.

Společnost IDC tak nepřekvapivě odhaduje růst průměrných prodejních cen (ASP) herních PC, což je trend pro několik příštích let. Ovšem pokud jde o ceny herních monitorů, ty by měly v příštích letech naopak klesat, i když spíše jen mírně.

Jaká jsou ale čísla? Dle IDC byla průměrná cena herního PC ve výši 925 dolarů a v roce 2025 půjde o 1007 dolarů, čili růst není až tak dramatický, zvláště když se má rozdělit do pěti let. Už z ceny je však zřejmé, že společnost IDC považuje za herní PC systém každý s víceméně výkonnou grafikou, a to včetně počítačů založených na moderních APU, jako je Ryzen 5 5600G. Růst cen obecně ale má být způsoben očekávanými faktory, čili především zdražujícími se grafikami a do jisté míry i procesory. Ostatně pokud jde o nabídku firmy AMD , z ní už zmizely procesory i APU, které by se daly označit za moderní a levné zároveň.

Jay Chou z IDC ale také hlásí, že dle jeho názoru zůstane herní PC trh v nejbližších letech zdravý, ale těžší to budou mít herní desktopy oproti stále oblíbenějším herním notebookům. V herních desktopech tak dle tohoto analytika budou zapotřebí inovace, jinými slovy by desktopy měly oproti notebookům nabídnout něco navíc, čím by se odlišily a co přenosná herní PC nabídnout nemohou.

Pokud jde o herní monitory, jejich průměrná prodejní cena dosáhla 339 USD, což je samozřejmě mnohem vyšší částka, než jaká platí obecně pro PC monitory. V roce 2025 se jich má přitom prodat už 26,4 milionů ročně, zatímco letos to bude dle grafu kolem 20 milionů, a průměrná cena má přitom klesnout na 309 USD.



Dle IDC je herní monitor zpravidla definován rychlým panelem s vysokou obnovovací frekvencí, podporou FreeSync či G-Sync a různými specializovanými herními funkcemi, jako jsou OSD zaměřovače, apod. Tento segment trhu s LCD má přitom výhodu, že se jej nedostatek příliš nedotkl, a to z jednoho prostého důvodu. Tím je právě vysoká cena produktů, díky čemuž se na ně výrobci přirozeně zaměřují přednostně, podobně jako AMD nyní z dostupných 7nm čipletů raději vyrábí dražší procesory.

A nakonec se dozvíme, že dle IDC se celková hodnota trhu s herními PC a monitory zvýší z loňských 43 miliard dolarů na více než 60 miliard v roce 2025.