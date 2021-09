Ryzen 5 3600 mizí z trhu a zbývají jen staré, nebo drahé modely

Procesor Ryzen 5 3600 byl donedávna na trhu coby solitér, respektive jediný víceméně moderní procesor od AMD za ještě příznivou cenu nad 4000 Kč. To je ovšem již minulost a pohled do nabídky našich i zahraničních obchodů ukazuje, že tento procesor z trh kvapně mizí a už dnes jej ani nemá cenu kupovat.

Ceny Ryzenu 5 3600 se totiž vyšplhaly u nás až téměř na úroveň modelu Ryzen 5 5600X, který lze koupit už za cca 7 tisíc korun, zatímco jeho starší a slabší předchůdce je pouze o pětistovku levnější. Za velice podobnou cenu je navíc moderní APU Ryzen 5 5600G, které je celkově rovněž výkonnější než 3600 a navíc má i slušně výkonnou integrovanou grafiku, která zvláště v této době může přijít vhod, takže tu není co řešit.

Na Amazonu je aktuálně Ryzen 5 3600 ještě stále snadno k sehnání, jenomže tam už je dokonce i dražší než 5600X, takže je vcelku zřejmé, že starý Ryzen mizí z trhu. Ale co jeho výkonnější verze 3600X a 3600XT? Verzi XT lze ještě někde najít, ovšem za ceny, které se minimálně vyrovnají moderním 5600X a starší model 3600X by šlo sehnat snad už leda tak, že by se objevil někde zapadlý a zapomenutý ve skladu.

Nejde tu přitom o to, že by AMD prostě přestávalo vyrábět obecně starší procesory, aby udělalo místo novým. Stále totiž můžeme zcela bez problémů koupit AMD Ryzen 5 1600 AF z roku 2019 i ještě starší Ryzen 5 2600 z roku 2018. To sice vypadá podivně, nicméně 1600 AF je ve skutečnosti 12nm refresh původního modelu 1600, který přišel na trh až po generaci Ryzen 2000 a v obou případech jde o Zen+.

Procesory generace Zen+ jsou přitom tvořeny 12nm procesem firmy GlobalFoundries a nemají nic společného s TSMC a jejím 7nm procesem jako pozdější Ryzeny. A Devinder Kumar (CFO, AMD) nám nedávno zopakoval, že AMD bude i nadále pokračovat ve své strategii, v níž preferuje výrobu dražších produktů, z nichž tak koukají vyšší tržby i marže. Dnes jde přitom hlavně o 7nm kapacity, jichž AMD na jednu stranu nemá dost a na stranu druhou už má být tento proces dostatečně vyspělý, a poskytuje tak vysokou výtěžnost.

Z toho pak jednoznačně vyplývá, že AMD nebude mít zájem na prodeji starších procesorů dostupných za "mrzký peníz", v jejichž případě navíc většinou nebude mít důvod deaktivovat perfektně zdravá jádra. Otázka je pouze ta, zda Ryzeny 5 3600 budou nově už zcela nedostupné, anebo jich bude velice málo. Ovšem nám může být nakonec jedno, zda toto CPU úplně zmizí, nebo jeho cena vzroste na úroveň silnějších modelů, tak či tak jde o mrtvý hardware.

To ovšem znamená, že AMD aktuálně de facto zdražilo, a to dost výrazně, neboť na výběr jsou už jen staré Zen+, anebo podstatně dražší Zen 2 a Zen 3 za 6500 Kč a více.

