Indie se chystá zakázat nejen těžbu, ale i vlastnictví kryptoměn

Indická vláda tak připravuje nový zákon, dle nějž bude nelegální nejen vydávání i těžba kryptoměn, ale i obchodování s nimi, respektive jejich obecně užívání i samotné vlastnictví. Zaměřeny jsou především kryptoměny Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, ale týká se to v podstatě veškerých kryptoměn a lidé se nakládáním s nimi budou vystavovat pokutám.

Už nějakou dobu se mluví o tom, že indická vláda chystá podobné opatření, ovšem obecně se nečekalo, že by hodlal být tak tvrdá. Těžaři a obchodníci s kryptoměnami přitom mohli doufat, že k celkovému zákazu nedojde, ale vypadá to, že Indie se skutečně stane první zemí na světě, která kryptoměny rovnou celé zakáže.

Existují přitom i další země či regiony, kde kryptoměny nejsou zrovna vítané. Například ve Vnitřním Mongolsku byla nedávno zakázána jejich těžba kvůli příliš vysokým nárokům na energie, ale ještě nikde nebyly zcela postaveny mimo zákon.

Indická vláda také oficiálně sdělila, že ačkoliv samotné kryptoměny budou zakázané, technologie blockchainu, na niž jsou postaveny, bude dále povolena. Stále tu je ale malá naděje, že to všechno nebude tak horké, neboť indická ministryně financí Nirmala Sitharaman uvedla, že se nechystá "celkový zákaz" kryptoměn, ale neuvedla, co to znamená a jak to jde dohromady s výše uvedenými informacemi. Nyní indický kabinet chystá podrobné prohlášení, v němž bude budoucí pozice kryptoměn v Indii podrobně vysvětlena.

Jisté ale je, že Indové budou mít alespoň půl roku na to, aby se příslušně zařídili. Dle odhadů jde o cca 7 milionů občanů, kteří v kryptoměnách drží přes 1 miliardu dolarů.

Bitcoin s Ethereem mezitím smazaly nedávnou ztrátu, i když to vypadá, že možná právě tato zpráva zarazila dnešní vzestup hodnoty. Ale i pokud ano, nelze očekávat významný dopad na hodnotu kryptoměn.





