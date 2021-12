Ingenuity na Marsu nalétala už půl hodiny a stále nekončí

NASA dříve plánovala, že Ingenuity se nad Marsem pětkrát proletí sem a tam, ukáže nám jej z trošku jiné perspektivy a především prokáže, že i v řídké atmosféře Marsu lze létat pomocí vrtulí. Poté už měla být roverem Perseverance opuštěna a zapomenuta, ale to se nestalo. Namísto toho se z ní stal průzkumník, který velice dobře dokresluje představu JPL o terénu v blízkosti roveru a hledá mu vhodnou cestu.

najdi Ingenuity

NASA nyní ohlásila, že nedávno proběhl již 17. let, který posunul celkový čas strávený ve vzduchu na 30 minut a 48 sekund. Ingenuity během této doby nalétala už 3592 metrů ve výšce až 12 metrů a rychlostí maximálně 18 km/h (5 m/s).

Během posledního letu během 5. prosince přitom náhle vypadlo datové spojení, které zprostředkovává právě Perseverance, ale helikoptérka ve skutečnosti bezpečně přistála tam, kde měla, jak potvrdila data získaná o pět dní později, dle nichž byl 17. let úspěšný a Ingenuity je stále ve výtečné kondici.

Právě včera měl proběhnout 18. let, o čemž letový deník zatím neinformuje, takže podrobnosti se dozvíme později. Naplánován byl další přelet, a to tentokrát dlouhý 230 metrů v rychlosti 2,5 m/s, který měl trvat něco málo přes dvě minuty. V tomto letu si měli v JPL vyzkoušet, jaký je limit vzdálenosti pro datové spojení s roverem, pro což upravili komunikaci tak, aby probíhala co možná nejspolehlivěji, a to v režimu nízké propustnosti.