NASA zachytila zatím nejlepší video letu Ingenuity na Marsu

Zveřejněné video ukazuje let Ingenuity, který proběhl letos 4. září a šlo o již 13. let, který Perseverance sledoval velice pozorně svou Mastcam-Z. Dosud byly přitom k dispozici spíše takové záznamy, které ukazovaly let Ingenuity spíše v podobě slideshow, než aby se dalo mluvit o videu. Ten nový se také nedá považovat za 4K/60, ale už je mnohem lepší.

Video z pravého teleobjektivu Mastcam-Z



Třináctý let byl přitom dosud nejobtížnější a týkal se startu nad strukturu zvanou Séitah a pořízení série snímků této odhalené části podloží. Ingenuity fotila z výšky 8 metrů a z různých úhlů, přičemž Mastcam-Z pochopitelně nesledovala celý její let, což by těžko bylo možné synchronizovat, takže Perseverance ji zaměřil na místo startu a přistání. Snímky Séitah jsou přitom velice užitečné nejen pro geology, ale také pro obsluhu roveru starající se o jeho řízení a navigaci.

Stojí také za zmínku, že Mastcam-Z natáčela ze vzdálenosti cca 300 metrů, a to pomocí svého pravého objektivu. Levý je totiž širokoúhlý a jak ukazuje následující video, na něm je Ingenuity vidět jen jako malá tečka v dáli. Ale zase máme dobrý přehled o tom, kam se vůbec vydala a jakou rychlostí.

Video z levého širokoúhlého objektivu Mastcam-Z

Můžeme si také všimnout, jak se Ingenuity po svém vzletu natočila, aby letěla ve správné orientaci a že přistála na jiné místo, než odkud odstartovala. To není chyba v navigaci, ale záměr, neboť v místě původní pozice se nachází malá vlnka z písku, které se NASA chtěla vyhnout. Proto byla vybrána odlišná ve vzdálenosti asi 12 metrů.

Po 13. letu si Ingenuity stejně jako jiná zařízení na Marsu dala pauzu, neboť Mars se dostal do konjunkce se Sluncem a veškerá komunikace by byla velice obtížná až nemožná. Nyní se ale NASA už chystá na 16. let, neboť 14. provedla krátce po obnovení spojení a šlo jen o letmý start a přistání a v 15. letu se už vydala směrem zpět k Wright Brothers Field, kde v dubnu poprvé startovala. Let číslo 16 tak bude následovat, a to už nejspíše zítra.

