Integrované GPU RDNA 3 má dorovnat výkon mobilní GeForce RTX 3060

AMD Phoenix už známe jako budoucí APU , která nabídnou procesorová jádra Zen 4 a k tomu i grafiku RDNA 3. Jedná se přitom o již příští očekávanou generaci APU, čili o Ryzeny 7000 následující po aktuálních Ryzenech 6000. Ty ovšem ještě teprve čeká řádné rozšíření na trhu, a to především o notebooky nespoléhající se na samostatnou grafiku a pak se snad dočkáme i v případě desktopů, ale to spíše až koncem roku.

Mezi zaručené informace o generaci Phoenix patří to, že už půjde o Zen 4 s podporou sběrnice PCIe 5.0 a pamětí LPDDR5 a s TDP 35 až 45 W. Pak už jde spíše o informace od různých leakerů, kteří občas ani nedělají rozdíl mezi tím, co říkají jejich zdroje a co oni sami předpokládají.



Nyní se ozval známý Greymon55 , dle nějž bude GPU v čipech Phoenix na stejné úrovni jako 60W (nejslabší) verze mobilní GeForce RTX 3060. V takovém případě by už opravdu šlo o APU využitelné pro hraní náročnějších titulů. Právě i to ale může být do velké míry jen odhad a navíc bude na obou stranách hrát velkou roli právě spotřeba a uvažovat můžeme i nad vlivem propustnosti pamětí. LPDDR5 už sice nejsou nejpomalejší, ale do 288 či 336 GB/s mobilní RTX 3060 jim přece jen bude něco chybět.

AMD zase může útočit pomocí nového 5nm procesu, díky němuž lze očekávat vyšší takty integrovaného GPU, které dokáží vyrovnat nižší počet shaderů, ostatně 60W RTX 3060 má takty mezi 817 - 1387 MHz, zatímco už dnešní Ryzen 9 6900HS provozuje své RDNA 2 iGPU až na 2,4 GHz.

A zřejmě si v AMD už skutečně uvědomují, že montovat APU s takto výkonnými iGPU do notebooků se samostatnou grafikou by bylo už opravdové plýtvání. Právě proto mají dle stejného zdroje přijít na trh čipy Dragon Range, které budou určeny pro výkonné herní notebooky s dGPU, což má rozhodně svůj smysl.

V každém případě se ale můžeme těšit na to, že AMD opět posune výkon svých iGPU výš, k čemuž jej ostatně bude nutit i Intel, který se chystá rovněž přinášet procesory se stále výkonnější integrovanou grafikou a zlomovým bodem by se měly stát Meteor Lake v příštím roce, které budou mít už pro iGPU samostatný čiplet, respektive dlaždici.