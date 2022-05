AMD Phoenix: rýsují se APU se Zen 4 a RDNA 3

AMD už má čtvrt roku na trhu nová mobilní APU Ryzen 6000 vybavená integrovanými jádry RDNA 2, ovšem nabídka je s ohledem na svou rozmanitost zatím velice slabá a především jde o to, že se Ryzeny 6000 zpravidla montují do dražších notebooků vybavených samostatnými grafikami. Čili jejich výkonná iGPU jsou v podstatě zbytečná, ale je snad pouze otázka času, než nastoupí i levnější notebooky bez dGPU.

AMD se ovšem doposud spíše zdráhalo vyvíjet svá APU tak, aby v rámci jedné jediné generace přecházelo na novou verzi procesorové i grafické mikroarchitektury, neboť jde prý o moc změn najednou. Nikde ale není řečeno, že se s takovým urychleným vývojem nepočítalo do budoucna. Ale to skutečně poznáme až díky oficiálním informacím, které by AMD mohlo poskytnout možná již brzy na Computexu.

Dle těch neoficiálních by Phoenix mohl nést iGPU s až 16 CU, čili 1024 Stream procesory a pokud to zkombinujeme s RDNA 3, mohlo by z toho vzejít graficky skutečně velice schopné APU. Ostatně 1024 SP je výbava dnešního Radeonu RX 6500 XT či 6500M, což je navíc pochopitelně stále RDNA 2. Na druhou stranu musíme samozřejmě počítat s tím, že APU nebude mít k dispozici paměti GDDR6 a bude se muset o své watty dělit s CPU jádry, což je téma zvláště pro mobilní verze. I tak by ale výkon takového iGPU byl velice slušný.

Budoucí APU už budou samozřejmě spoléhat na paměti DDR5 či LPDDR5, a to snad na vyšších taktech v porovnání s Ryzeny 6000. Nepřekvapí také údajná podpora sběrnice PCIe 5.0.

Na Phoenix je ale ještě dost času, neboť jak je uvedeno výše, dnešní generace 6000 se ještě ani nestihla na trhu moc rozšířit a také zatím nic moc nevíme o jejích desktopových modelech. Phoenix by tak mohly následovat prostě někdy během příštího roku, a to už pravděpodobně v čipletové podobě. Jaké výrobní procesy se ale mohou využít, kolik tu bude čipů a jak mohou být propojeny, na tyto otázky je ještě velice brzy.