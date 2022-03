Intel Agilex M: FPGA i pro těžbu Etherea

Intel pro těžbu Bitcoinu nabízí svá ASIC Bonanza , přičemž verze BMZ2 už patří mezi to nejlepší, co lze na trhu sehnat. Nyní jde však o FPGA (Field-Programmable Gate Array) čipy Agilex M-Series, což je mnohem pokročilejší hardware oproti malinkým čipům ASIC, které jsou navrženy pro paralelní nasazení ve vysokých počtech.

Na to ostatně ukazuje už samotný obrázek, kde můžeme vidět několik samostatných čipů pospojovaných pomocí můstků EMIB. Jde tu pak především o samotné FPGA tvořené 10nm procesem Intel 7, které je napojeno na paměti HBM2e. Nemá jít však jen o jedno pouzdro, ale dvě s kapacitou až 32 GB a celkovou propustností 820 GB/s. Právě díky tomu má být Agilex M slušně výkonný v zátěži Dagger Hashimoto / Directed Acyclic Graph (DAG), čili i v těžbě Etherea. Jak moc, to je otázka, nicméně propustnost 820 GB/s už dávno není nic, co by bylo nedosažitelné pro herní karty, jež se pro těžbu Etherea běžně využívají. Jde tu pak samozřejmě i o spotřebu a cenu, které určí, zda bude taková těžba výhodná, nebo ne.

FPGA ale také nejsou jednoúčelové čipy jako Bonanza, takže tu zdaleka nepůjde jen o těžbu. Můžeme usuzovat, že Intel se tímto tématem snaží spíše zaujmout, než aby měl někdo zcela vážně uvažovat o zřízení těžebního rigu s těmito FPGA. Ale uvidíme, ostatně je tu i jiný zajímavý hardware, jímž Agilex M disponují. Jde o rozhraní PCIe 5.0, hardware pro Digital Signal Processing (DSP), 400 Gb/s Ethernet, 116Gb/s transceiver (XCVR) a také rozhraní CXL.

Rozhraní CXL (Compute Express Link) zajistí vysokorychlostní propojení s příslušnými procesory Intel Xeon s tím, že CPU i FPGA pak získají přístup do jejich společné paměti, což může být cache i samotná RAM (zde v podobě HBM2e). Agilex M tak dokáže prostřednictvím procesoru přistupovat i do paměti LPDDR5/DDR5 a rovněž do 3D Xpoint, čili Optane.

Intel se také věnuje konkurenci, a to konkrétně firmě Xilinx, která nově patří pod křídla AMD. Uvádí, že jeho nové řešení nabízí dvakrát vyšší propustnost interního rozhraní na watt než konkurenční 7nm FPGA, čili prostě Xilinx Versal. Nejde tu tak o celkový výkon FPGA, ale o rozhraní EMIB. Začíná se nám tu logicky stupňovat souboj mezi Intelem a AMD právě i na poli FPGA, čili ve skutečnosti mezi firmami Altera a Xilinx. Ovšem zatímco Intel už vývoj ve firmě Altera ovládá od konce roku 2015, akvizice firmy Xilinx je velice čerstvá věc a my teprve uvidíme, kam s ní AMD zamíří.

