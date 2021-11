Intel Alchemist se ukázal na fotografiích

Moore’s Law Is Dead uvádí, že jde skutečně o karty Intel Arc Alchemist, jejichž design ostatně odpovídá už dříve se objevivším renderovaným snímkům . Máme tu především nejvýkonnější verzi s 512 Xe jádry (EU), který YouTuber stejně jako ostatní snímky dostal prý od spolehlivého zdroje, s nímž už dlouho spolupracuje.

Pokud chce Intel už v prvním čtvrtletí příštího roku své nové karty vyslat na trh, nyní by už skutečně mohl mít k dispozici hotové verze svých referenčních verzí. My přitom stále nevíme, zda by se na začátku roku měly na trhu objevit právě i desktopové karty, anebo pouze mobilní, ovšem právě tyto fotografie nás mohou utvrdit v tom, že Intel nebude uvedení desktopových karet oddalovat. Ale uvidíme.

Design těchto karet nás v podstatě nemá čím překvapit. Chlazení odpovídá tomu, co nabízí i AMD a NVIDIA, a to včetně části chladiče, která za sebou nemá PCB, takže vzduch bude moci nerušeně proudit přímo skrz. Dále tu máme také jeden osmipinový a jeden šestipinový konektor PCIe, což znamená nejvyšší teoretickou spotřebu 300 W (150 + 75 W a dalších 75 W ze slotu).





Nakonec se můžeme podívat ještě na slabší verzi, což bude nejspíše low-endová karta se 128 Xe jádry, která si dle fotografie zřejmě vystačí se 75 W ze slotu. Ta by prý mohla být výkonná podobně jako GTX 1660 Ti, zatímco plnotučný Alchemist s 512 Xe jádry by měl být někde na úrovni RTX 3070 Ti či AMD RX 6800, leda by snad Intel dokázal účinně mlžit. Bylo by jistě příjemné překvapení, kdyby byl grafický výkon nakonec výrazně lepší podobně jako v případě akcelerátorů Ponte Vecchio. Pokud ale mají Alchemist přijít na trh už v zimě, brzy by se mohly začít objevovat předběžné testy, které nám napoví.

