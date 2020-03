Intel Alder Lake: 10nm desktopová CPU s malými i velkými jádry?

Alder Lake tak mohou přijít na trh někdy v době, kdy už budou aktuální 5nm procesory firmy AMD, čili v roce 2022. VideoCardz nyní zmiňují tweet @momomo_us), dle nějž by Intel mohl v desktopu adoptovat systém jader big.LITTLE známý z procesorů ARM, což ovšem vůbec není překvapivé. Už 10nm procesory Lakefield využívající technologii Foveros mají ve výbavě pět jader, a sice čtyři menší a slabší a jedno hlavní generace Sunny Cove.

Jde tak v podstatě o to samé, co nabízí i dnešní mobilní SoC založené na ARM. Slabší jádra budou využita pro méně náročné úlohy a naopak. Tím se může ušetřit energie, odpadní teplo i místo na čipu, nicméně bude nutné, aby s takovým procesorem velice dobře pracoval plánovač úloh operačního systému, čili aby těm správným jádrům přiřazoval ta správná vlákna, jinak bychom mohli splakat nad výdělkem. I když to by možná ani nebylo třeba řešit v případě, že všechna jádra nebudou schopna fungovat najednou.

Alder Lake by měly být vyráběny již 10nm++ procesem, čili jeho poslední verzí, po níž už bude jako další stupeň následovat 7nm proces. A jak ukazuje uniklý obrázek, bude tu konfigurace až 8 velkých a 8 malých jader. Zajímavé také je, že tyto procesory počítají jen s GT1, čili tou nejslabší možnou grafikou. Že by se Intel rozhodl v dalších procesorových generacích pro desktop nabízet už jen základní grafickou výbavu? Ostatně už jistě půjde o generaci Xe, která by mohla na svůj účel stačit právě již jako nejslabší GT1.

Dál se dozvíme o až 125W TDP s možností jít až na 150 W a o patici LGA 1700 , o níž jsme již také slyšeli jako o nástupkyni LGA 1200.

Pokud je informace o variaci na big.LITTLE v případě desktopových Intelů pravdivá, zbývá zjistit, zda všech 16 velkých a malých jader bude opravdu schopno pracovat najednou, anebo to bude maximálně 8, jak je obvyklé právě v případě big.LITTLE. Tam dvojice velkého a malého jádra tvoří jedno virtuální jádro, v jehož rámci může běžet v daný čas pouze jedno fyzické jádro a ne obě naráz. Díky tomu pak není třeba řešit plánování procesů, neboť CPU prostě v případě potřeby výkonu přepne ze slabšího jádra na silnější. U desktopových procesorů nás ale nemusí tak moc zajímat spotřeba, a to zvláště v klidovém režimu, kde bohatě stačí regulace pracovní frekvence a napětí.

Málokdo by si ale chtěl pořídit 16jádrový procesor s vědomím, že si v podstatě koupil jen 8jádrový, takže uvidíme, co Intel nakonec přinese. Z roadmap vyplývá, že by to mohla být jádra Golden Cove (velká) a Gracemont (malá).

