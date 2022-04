Intel Arc A370M: má vůbec šanci proti mobilní GTX 1650?

Intel by možná měl dostat pár měsíců doby hájení, aby se stihl na trhu s grafickými kartami trošku usadit a třeba ještě vylepšit své ovladače. Nicméně zákazníky bude zajímat spíše to, co za své peníze opravdu dostanou a zatím to nevypadá moc dobře. Už jsme se podívali na to, jak AMD reagovalo na zveřejněné benchmarky , které se týkají výkonnější verze z dosud představených mobilních Arc Alchemist, a to A370M.