Intel Arc A380 je prý jen o trošku rychlejší než Radeon RX 6400 a co ostatní?

Intel totiž uvádí, že jeho Arc A380 nabídne o cca čtvrtinu lepší poměr výkonu a ceny než Radeon RX 6400 přičemž se dalo odvodit, že bude asi jen o deset dolarů levnější. Ve skutečnosti jde ale o 1030 vs. 1199 juanů, ale především se dozvídáme, že Arc A380 by měla být jen asi o 4 procenta rychlejší než RX 6400, což je naprosto zanedbatelný rozdíl, který mohou smáznout novější ovladače a značně jej ovlivní výběr testovaných her.

Podívat se můžeme na srovnání od serveru 3DCenter.org , kde je reflektován právě zmíněný rozdíl v ceně. Intel přitom udává, že Arc A380 bude mít oproti Radeonu RX 6400 o 25 procent lepší poměr výkonu a ceny. Ve skutečnosti to ale má být spíše 21 procent, což pak znamená, že A380 bude jen o 4 procenta výkonnější, i když výrazně levnější.

To samozřejmě nevyznívá špatně, ale obloučkem nám to posílá vidle do dosavadních představ o výkonu karet Arc Alchemist. Dle nich totiž A380 měla být o trošku lepší než Radeon RX 6500 XT, na což ale asi mít nebude a dle toho je třeba upravit i představy o výkonu rychlejších karet. Čili vlajková Arc A780 už není očekávána jako karta s výkonem srovnatelným s GeForce RTX 3070, ale s mírně horším oproti GeForce RTX 3060 Ti, atd.





Situaci pochopitelně mohou ve prospěch Intelu zlepšit novější ovladače, ovšem my už zde vycházíme z toho, co sám slibuje za výkon. Z vypuštění A380 na čínský trh se přitom stala podobná záležitost jako v případě prvních notebookových modelů, čili to bylo omezeno jen na karty v hotových PC, která se prodávala v pouze jednom obchodě.