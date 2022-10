Intel Arc A770 deklasuje AMD a překonává i Nvidii v přehrávání 8K AV1 videa

Intel přichází postupně na trh se svými grafickými kartami Arc. Nejvýkonnější modely se sice rovnají zhruba mainstreamu u konkurence (a to ještě odcházející generace), nicméně mají i jedno želízko v rukávu. Tím je HW akcelerace pro video v AV1. Na serveru projektu CapFrameX toto otestovali na grafické kartě Intel Arc A770, GeForce RTX 4090 i RTX 3090 a AMD Radeon RX 6800 XT. Výsledky byly opravdu hodně zajímavé a ukázaly, že v tomto ohledu nové karty Intelu předčí karty od AMD i Nvidie.



Testovalo se na YouTube videu "Japan in 8K 60fps", které bylo přehráváno pomocí prohlížeče Chrome. Ve 4K rozlišení byly výsledky mezi Intelem a Nvidií vyrovnané. Intel dosáhl na 60 fps, obě Nvidie pak v průměru na 59,9 fps. V percentilech 1% a 0,2% vedly spíše Nvidie, kde byla nová RTX 4090 paradoxně pomalejší než starší RTX 3090. Zatímco Intel byl na cca 44-45 fps, Nvidie se pohybovaly okolo 46-47 fps u RTX 3090, resp. 42-46 fps u RTX 4090. Podstatně hůře na tom byl Radeon RX 6800 XT. Jeho průměr by 55,8 fps, což by ještě nebylo tak špatné, kdyby se výše zmíněné percentily nepohybovaly okolo 12-13 fps. A to už je velmi viditelné trhání.