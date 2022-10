RDNA 3 prý půjde do prodeje v prosinci, otazníky visí nad konkurenceschopností

Už před třemi týdnyoficiálně oznámilo, že nová GPU architekturase oficiálně představí 3. listopadu . Není divu, že se postupně začíná objevovat i vyšší množství neoficiálních informací a úniků. Např. leaker ECSM, který se ukázal být dosti přesným v případě procesorů Intelu, se nyní nechal slyšet, že na trh by se mělo RDNA 3 dostat v druhé polovině prosince a mělo by jít o dvě vlajkové lodě. Jak přesně si přeložit první a druhou vlajkovou loď, to není moc jasné. Mohou to být dvě high-endové karty nebo také dvě nejrychlejší karty své třídy (nejrychlejší verze Navi 31 a totéž u Navi 32).