Intel Arc Alchemist dorazí v prvním kvartálu, ale jen některé

Server Tom's Hardware byl jeden z těch, kteří vznesli příslušný dotaz a později se dočkal odpovědi, že Intel hodlá vypustit první produkty Alchemist na trh ještě v prvním čtvrtletí. Pokud jde snad o to, že to budou pouze první z nich a ne všechny naráz, pak je třeba říci, že hromadné vypuštění celé generace karet snad nikdo ani neočekával, ostatně salámová metoda je v případě grafických karet naprosto běžná a své modely vydává postupně i AMD a NVIDIA, a to i s odstupem celé řady měsíců.