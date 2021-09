Intel Arc Alchemist nenabídne alternativu pro hi-end, skončí na 500 USD

Dozvěděli jsme se totiž jen část informací bez kontextu , kde chybělo především to, zda si Intel pro první generaci chystá také grafické karty s vyšším TBP, ostatně 220 W karty RTX 3070 rozhodně nepatří mezi to nejžravější a nejvýkonnější ze současné generace NVIDIE a platí to i pro AMD.

Z tohoto snímku jisté prezentace Intelu ale jednoznačně vyplývá, že generace Arc Alchemist bude postrádat modely, které by mohly zaútočit na herní hi-end, natož pak na absolutní hi-end generací Ampere a RDNA 2.

Nám se tak potvrzuje, že Intel se bude zatím ještě držet při zemi a jeho DG2 s TBP do 225 W budou v podobné pozici jako první generace RDNA 2, v níž AMD rovněž nemělo žádnou konkurenci pro ten nejlepší Turing. Stejně tak ale můžeme vidět, že poměr výkonu a spotřeby nových Alchemist by měl být s konkurencí zcela srovnatelný a v případě slabší 75W verze možná ještě lepší.

SOC1 tu pravděpodobně značí čip s 512 Xe jádry, který ale v případě 175W verze bude osekán na 384 či snad možná až 256, ale dříve se mluvilo spíše o 384 jádrech. SOC2 je zase pravděpodobně malé GPU se 128 jádry, přičemž na přípravu dvou GPU generace Alchemist ukazuje i tento dobře známý obrázek.

Obrázek také zařazuje jednotlivé modely do různých cenových/výkonnostních tříd, přičemž Intel by chtěl pokrýt jednak ceny 300 až 500 USD a pak i 100 až 200 USD, ale to je pochopitelně využitelné spíše jen pro orientaci, abychom mohli zjistit, jak moc budou nové karty Intelu předraženy. Ovšem uvidíme, jak s trhem zahýbe nástup nové firmy, která bude chtít narušit obvyklý poměr sil, což bude záviset především na tom, kolik karet bude schopna dodat. Ale co když na trh dorazí karty s ještě nedořešenými ovladači, které se budou projevovat častými problémy ve hrách? Bude to asi zajímavý začátek nového roku.

