Intel Arc Battlemage přinese nižší takty, než se čekalo. Počet shaderů se ale zvýší o 75 %

Společnostsice se svými grafickými kartami na trhu příliš nezabodovala, ukázala však, že tradiční duo AMD a Nvidie přece jen může mít konkurenci. Výkonem se sice řadí nanejvýš k nižšímu mainstreamu a spotřebou dost zklamaly, nicméně ovladače se daří vylepšovat rychleji, než by asi mnozí čekali, také u některých modelů nabídne více paměti a především nižší cenu. Připravuje se také další generace nazvaná, u níž se očekává, že nejvyšší verze přinese výkon na úrovni nynější GeForce RTX 4070 Ti , což není špatné. Napovídají tomu ale i poslední zákulisní informace?

Ty říkají, že Intel o 75 % navýší počty jader, což znamená, že se vlajková loď dostane až na 7168 shaderů (pro srovnání, RTX 4070 Ti má 7680 CUDA jader, základní RTX 4070 pak 5888). To ale také přináší otázku, o jak velké jádro půjde. Má být využito procesu TSMC 4N a nyní se mluví o tom, že novinka bude mít větší plochu než nynější Arc A770 (406 mm2), který je už i dnes větší než RTX 4080 (379 mm2). To může být špatnou zprávou pro výrobní náklady a cenu, nicméně zákulisní zprávy napovídají, že s cenou by se hýbat nemělo. Máme tedy počítat s 56 Xe jádry a 16 GB paměti na široké 256bitové sběrnici, patrně taky s nadále docela příznivou cenovou politikou.