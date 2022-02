Intel Arctic Sound-M: chystají se datacentrové akcelerátory

Intel Arctic Sound-M jsou datacentrové akcelerátory, které se zaměří na oblast cloudového hraní, AI, virtuálních desktopů a zpracování videa. Mělo by tu jít přitom logicky o karty využívající GPU z řady Xe-HPG, čili herní Alchemist, což je zřejmé už jen z toho, že Xe-HP byly zrušeny, čili o nic jiného tu ani jít nemůže.

Intel přitom chce, aby se Arctic Sound-M staly první akcelerátory svého druhu, které přinesou i hardwarovou podporu encodingu videa do AV1. Technické podrobnosti o této kartě se ale zatím bohužel nedozvíme, ale možná něco prosákne na veřejnost z neoficiálních zdrojů, neboť Intel už tyto karty má k dispozici v podobě vzorků a na trh je chce vyslat někdy v polovině tohoto roku.

Obrázek karty z prezentace Intelu ale rovněž ukazuje na použití jednoho z GPU řady Alchemist a pak i pamětí typu GDDR (nejspíše GDDR6). Napájení pak krom slotu zajistí jeden 8pinový konektor a i vzhledem k mohutnosti chladicího systému, který evidentně počítá s průvanem v serverové skříni, je patrné, že tu nepůjde o DG2 v plné síle. Pokud ale Intel použije 2GB pouzdra pamětí, vypadá oněch osm modulů na celkových 16 GB, ale zda tu bude skutečně plná verze GPU s až 512 EU a jaké budou jeho takty, to se teprve ukáže.

Nakonec můžeme zmínit projekt zvaný Endgame, který by mohl být spojen právě s cloudovým hraním na Arctic Sound-M. Ani zde nebyl Intel nijak zvlášť sdílný, ale z indicií vyplývá, že pod Endgame se jednoduše ukrývá konkurence pro služby jako GeForce Now či Stadia . Mohla by to být ale i služba, která nabídne v cloudu virtualizovanou výkonnou pracovní stanici. Výsledek by měl Intel představit a na trhu nabídnout ještě letos.