Intel Arrow Lake by mohl snížit maximální spotřeby: 24jádro s 333W PL4

Arrow Lake (resp. konkrétně desktopový Arrow Lake-S), který by to do desktopů měl konečně přinést novou generaci procesorů a ne jen mírný "facelift". Nyní se objevují nové informace o bedlivě sledovaném tématu ohledně procesorů Intel, a to spotřebě. V té totiž poslední generace Intelů nijak zvlášť nevynikají. Únik se týká odemčených modelů "K", které v nynější generaci u high-endových modelů jako Core i9-13900K disponují 125W PBP (resp. kdysi TDP, také o ní hovoříme jako o PL1). Ta by měla zůstat i u Arrow Lake, nicméně o něco zajímavější to bude i vyšších úrovní spotřeb. Intel sotva papírově představil nové procesory Meteor Lake pro mobilní sféru a v desktopu můžeme čekat jen Raptor Lake Refresh, nicméně to nebrání tomu, aby se neobjevovaly zákulisní informace o dalších připravovaných generacích. Nás jistě nejvíce zajímá(resp. konkrétně desktopový Arrow Lake-S), který by to do desktopů měl konečně přinést novou generaci procesorů a ne jen mírný "facelift". Nyní se objevují nové informace o bedlivě sledovaném tématu ohledně procesorů Intel, a to spotřebě. V té totiž poslední generace Intelů nijak zvlášť nevynikají. Únik se týká odemčených modelů "K", které v nynější generaci u high-endových modelů jako Core i9-13900K disponují 125W PBP (resp. kdysi TDP, také o ní hovoříme jako o PL1). Ta by měla zůstat i u Arrow Lake, nicméně o něco zajímavější to bude i vyšších úrovní spotřeb.

Zatímco PL1 mluví dle specifikace Intelu jako o nejvyšší průměrné(!) spotřebě, na které může být procesor trvale provozován, a na níž by mělo být dimenzováno chlazení, PL2 vyjadřuje zvýšenou spotřebu, na které může běžet procesor po dobu až zhruba 100 sekund, než se vrátí na takovou hodnotu, aby to odpovídalo spotřebě PL1. A tady už máme dobré zprávy. Zatímco 24jádrové i9-13900K má PL2 nastavenu na 253 W, v případě jeho nástupce s architekturou Arrow Lake bychom se dle úniků měli pohybovat na mnohem nižších 177 W, což je 30% úspora. Podobně tak se to týká extrémní spotřeby PL4, kterou procesory mohou dosahovat jen nárazově po dobu méně než 10 ms a jejíž nepřekračování se řeší omezováním frekvence CPU. Tuto spotřebu měl Raptor Lake PL4 až na šílené hodnotě 420 W, nicméně Arrow Lake by tuto extrémní spotřebu měl limitovat na nižších hodnotách, a to 333 W. Zde pak hovoříme o snížení o necelých 21 %.

Jiné úniky dále mluví o tom, že desktopový Arrow Lake-S by měl být dostupný nejen ve verzích se 125W PBP, ale i s 65W PBP a 35W PBP, a i v těchto snížených variantách se dokonce mluví o 24jádrových verzích s 8 jádry P-Core a 16 jádry E-Core. Pokud se tak stane, dá se předpokládat velmi výrazně snížený základní takt procesorů jako u dnešních modelů. Jen tak pro představu, zatímco Core i9-13900K má 125W PBP (PL1) a 253W MTP (PL2), Core i9-13900T je jen na 35W, resp. 106 W. Jenže se také základní takt P-Core snížil z 3,0 GHz na pouhých 1,1 GHz (max. Turbo z 5,8 na 5,3 GHz), u E-Core pak z 2,2 GHz na pouhopouhých 0,8 GHz (max. Turbo ze 4,3 na 3,9 GHz). Ve všech případech různých úrovní PBP by u Arrow Lake-S mělo být integrované GPU se 4 Xe jádry.

Procesory Intel Arrow Lake-S mají přejít na novou patici LGA-1851 a chipsety Intel 800. Zde budou podporovány jen paměti DDR5 (od DDR5-6400), podpora pro DDR4 skončí. Očekáváme PCIe Gen 5.0 a další zajímavostí je to, že se očekává 3 MB L2 cache na každé jádro P-Core. Nástup nové generace se (prozatím) čeká v druhé polovině roku 2024.