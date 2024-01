Intel Arrow Lake-S: o 15 % vyšší IPC v MT a zvětšení L2 cache

Arrow Lake už přijde jak v mobilních, tak i nových desktopových verzích. Zatím o nich máme jen střípky oficiálních, ale i zákulisních informací. Pojďme se tedy podívat na nová data, která o nich byla prozrazena. Víme, že bychom tu měli mít P-Core Lion Cove a E-Core nazvaná Skymont. Zatím vše nasvědčuje tomu, že by se měly objevit nanejvýš 24jádrové procesory s konfigurací 8P+16E, tedy schopné zpracovat 32 vláken.

Nyní se proslýchá, že procesory mírně navýší IPC v jednovláknových aplikacích, a to o 5 %. Podstatně lepší by to mělo být při vícejádrovém nasazení, kde má jít o 15 %. Zajímavostí je také další navýšení kapacity L3 cache paměti, která by u výkonných jader měla činit až 3 MB L2 cache na jádro. Procesory mají dostat integrované GPU Xe-LPG, nicméně s nižším počtem Xe jader vůči mobilním procesorům Meteor Lake.

Hovoří se o nové patici LGA-1851, takže tu máme zas a opět změnu základních desek. "Dlouhodobá" podpora má trvat do roku 2026 (kdy se patrně objeví procesory pro další novou patici). Budou podporovány paměti DDR5-6400 (DDR4 se stanou minulostí), mají zvládat DisplayPort 2.0, HDMI 2.1, USB 4.0 včetně Thunderbolt 4. Dále mají tato CPU podporovat 24 linek PCIe Gen5 (x16 pro GPU a 2 porty x4). Čipové sady řady 800 přidají např. dalších 10 PCIe Gen4 linek (x2+x4+x4) pro karty, 8 PCIe Gen4 linek pro SSD, 4 SATA, GbE LAN. S uvedením nové generace se počítá v druhé polovině letošního roku.