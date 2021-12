Intel bude více investovat i v Malajsii, do čeho půjde 7 mld. USD?

Plán by měl být oficiálně ohlášen zítra na letiští v Kuala Lumpur, kde se sejde sám CEO Pat Gelsinger s malajským ministrem obchodu a ohlásí investici ve výši 7,1 miliard dolarů. Ty půjdou na stavbu zbrusu nového zařízení pro pouzdření čipů na Penangu (konkrétně v Bayan Lepas).

Mělo by tak jít i o pokročilé technologie jako Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB) či obecně Foveros a zkrátka pro pokročilé pouzdření a tvorbu CPU a SoC z více úzce propojených kusů křemíku. Jejich význam v poslední době roste a růst bude dál. Zatímco dříve šlo prostě jen o to, aby byl čip umístěn do pouzdra a bylo jej možné nainstalovat do patice či přímo připájet na desku, dnes už nejde o nic menšího než o zajištění dalšího pokroku včetně tvorby tak velkých heterogenních MCM čipů, jejichž výroba v podobě monolitů by byla už příliš drahá a složitá, anebo rovnou nemožná ( reticle limit ). Ostatně právě akcelerátory Ponte Vecchio by se v podobě monolitů už vytvořit nedaly.