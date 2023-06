Intel chce postavit nové továrny v Izraeli a Polsku celkem za 30 mld. USD

Americká společnost Intel chce rozšířit své schopnosti vyrábět čipy a procesory s nimi i mimo území Jihovýchodní Asie, kde se vyrábí (dává dohromady) většina procesorů Intelu. Výrobní kapacita na čipy a procesory, která by byla více distribuovaná po světě, je cílem více společností, a Intel hodlá v blízké době postavit několik dalších továren. Jedna z nich bude v Kirjat Gatu v Izraeli, do níž chce Intel investovat 25 mld. USD. Ta by měla zahájit svůj provoz v roce 2027. Intel není v Izraeli žádným nováčkem, vývojová centra a továrny tu už má od 70. let minulého století a zaměstnává zde 12 tisíc lidí, což je téměř desetina jeho veškerých zaměstnanců (těch je přes 130 tisíc).



Druhá továrna se má objevit na starém kontinentě v našem blízkém sousedství. Hovoří se totiž o tom, že bude postavena jižně od Vratislavi v Polsku a měla by nabídnout pracovní místa zhruba 2 tisícovkám zaměstnanců. Pomůže tak i evropské čipové soběstačnosti. Zde budou nicméně probíhat finální kroky výroby a testování. Konkrétně tak nebude vyrábět wafery, ale ty sem budou dováženy. Dovezené wafery budou rozřezány na jednotlivé čipy, vyrobeny z nich příslušné produkty a otestovány. Bude zde možná výroba i jiných kompletních produktů s čipy, které vyrobí Intel i jiní výrobní partneři. Připomeňme, že EU by chtěla mít na svém území do roku 2030 zhruba 20 % celosvětové výrobní kapacity na polovodiče, což je proti dnešku zhruba dvojnásobek. Připomeňme, že v roce 2021 měla Evropa okolo 8 % celosvětové výrobní kapacity, USA 13 %, zbytek připadal především na Asii (Čína 16 %, Japonsko 17 %, Jižní Korea 19 % a Tchaj-wan 20 %). Ale zpět k polské továrně. Do té bude investována podstatně menší částka než do té izraelské, a to 4,6 mld. USD. Do provozu by měla být uvedena v roce 2027. V Polsku má Intel už i výzkumné centrum, a to v Gdaňsku s téměř 4000 zaměstnanci.