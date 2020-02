Intel Core i9-10900 ES otestován už i v Cinebench

Core i9-10900 ES, čili Engineering Sample, je vybaven 10 fyzickými jádry a půjde o slabší verzi s TDP 65 W, které se podepíše na základním taktu, a to 2,8 GHz. Turbo je až 5 GHz v případě Turbo Boost, dále Turbo Boost Max zajistí až 5,1 GHz a aby to nebylo tak jednoduché, s Thermal Velocity Boost to bude až 5,2 GHz.

Procesory Comet Lake-S se přitom už prodávají , a to právě v podobě inženýrských vzorků, takže pochopitelně nejde o oficiální prodej. Jejich otestování ovšem pochopitelně nezvládne každý, pokud ovšem nemá i k dispozici vhodnou základní desku s paticí LGA 1200, které ještě na trhu nejsou. Nejspíše především proto se už všude neválí podrobné testy procesorů Core i5-10600 a 10600K a pak Core i9-10900 či 10900K.

Máme tu tak už test 65W procesoru Core i9-10900 v Cinebench R15 a R20, kde dosáhl 182 a 441 bodů v jednovláknovém testu a 1670 a 3714 bodů ve vícevláknovém. To dává tento procesor zhruba na úroveň modelu Core i9-9900, ovšem jak je vidět, oproti udávaným základním 2,8 GHz měl daný vzorek takt o 300 MHz nižší, i když to samo o sobě nemusí znamenat nic. Dozvíme se spíše to, že v průběhu testů Cinebench měl pracovat na 4,4 GHz a dosáhl v zátěži teploty 68 °C. V konečné verzi by ale desetijádrový Core i9-10900 rozhodně měl překonat osmijádrový model Core i9-9900.

Nezbývá než čekat na to, až se Intel rozhodne své procesory nové generace vypustit na trh, neboť z těchto testů můžeme získat hrubou představu o jejich výkonu, ale tu nám dá i ten prostý fakt, že stále jde o 14nm procesory vycházející z generace Skylake. Otázka je spíše ta, kam až Intel bude ochoten zajít z hlediska reálné spotřeby, od níž se odvíjí i turbo.



Nakonec můžeme jen krátce zmínit, že procesory Comet Lake-S se už objevily v některých českých a slovenských obchodech s tím, že se ukazují víceméně stejné ceny jako v případě dnešních Coffee Lake-S Refresh. Čili například právě Core i9-10900 by mohl stát stejně jako Core i9-9900 a nabídnout o dvě fyzická jádra více, zatímco jiné procesory nižších řad si počet jader ponechají, ale přijdou s aktivovaným Hyperthreadingem. Na tyto informace ale nelze vůbec spoléhat, protože může jít jen o to, že dané procesory byly předběžně zařazeny do nabídky s vymyšlenými/odhadovanými cenami. Jejich specifikace jsou totiž už vesměs známy a také se dá předpokládat, že Comet Lake-S rozhodně nebudou dražší než staré modely.

Ceny souvisejících / podobných produktů: