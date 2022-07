Intel Core i9-13900K v MT testech v průměru o 39 % rychlejší než 12900K

Procesorybudou vrcholit modelem. Tento model má mít celkem 24 jader s podporu 32 vláken v konfiguraci s 8 výkonnými jádry P-Core (Raptor Cove) a 16 úspornými E-Core (Gracemont). Celkem tu má být 32 MB L2 cache a 36 MB L3 cache, u TDP se hovoří o 125 W (PL1), resp. MTP okolo 250 W (PL2). Co se týče frekvence, u všech jader se předpokládá Boost okolo hodnoty 5,5 GHz, nicméně u jednojádrového Boostu by to údajně mohlo být 5,7 nebo dokonce 5,8 GHz