Intel hodlá v Evropě investovat do výroby až 95 miliard dolarů

Až 95 miliard dolarů, čili 80 miliard eur, jsou investice, které Intel investuje během příštích deseti let do stavby dvou zbrusu nových továren na území Evropské unie. Zatím se nedozvíme, kde by asi tak mohly stát, nicméně o investice Intelu stojí především Němci, kteří už Gelsingera lákali i do opuštěné letecké základny u Mnichova , která by se mohla stát vhodným místem pro jednu z nových továren.

Investici ohlásil na IAA Mobility právě v německém Mnichově sám Patrick Gelsinger a nás může na ní zaujmout především to, že má jít jen o dvě továrny, které by měly stát až 95 miliard dolarů. Jistě, moderní provozy na výrobu čipů jsou drahé, ale nemají být až tak drahé. My ale nevíme, co všechno Intel plánuje nehledě na to, že 95 miliard je horní hranice investic. Nemusí jít jen o nové továrny (a ani nepůjde), ale také o další přidružené provozy, jako jsou výzkumná a vývojová střediska a také se mluvilo o tom, že továrna na čipy v Evropě bez blízkého zařízení pro testování a pouzdření čipů nebude mít valný smysl.

Gelsinger přitom o svém plánu promluvil na automobilové události, kde se tak přirozeně věnoval i příslušnému tématu a hovořil o "počítačích na kolech" jako o budoucnosti, ve které bude Evropa potřebovat Intel a naopak Intel Evropu.

Dle Gelsingera bude růst trhu s čipy pro automotive dále pokračovat a z letošní celkové hodnoty kolem 50 miliard dolarů vzroste do roku 2030 na 115 miliard. Tím se mají takové čipy dostat na cca 11% podíl veškerých vyrobených čipů.

A abychom si mohli lépe představit oživený zájem Intelu o Evropu, tak pokud nepočítáme nám blízký Izrael, který je mnohdy s Evropou blízce spojován, zbývá už jen Irsko, kde má Intel svou důležitou továrnu (Fab 24 v Leixlip na 14nm čipy). V Irsku (a tedy celé Evropě) přitom Intel v posledních 30 letech investoval celkem 18 miliard eur a nyní to tak má být až 80 miliard během zbytku této dekády.

Gelsinger také bude chtít, aby se s výrazným přispěním Intelu probudila výroba čipů v Evropě, která nyní klesla v celosvětovém měřítku na 9 % podíl. Do roku 2030 tak má vzrůst na velice ambiciózních 20 %.

Na co tedy oněch maximálně 95 mld. dolarů či 80 mld. eur půjde? Intel bude jednak přirozeně dále investovat v Leixlip, přičemž dvě nové továrny by měly zprvu přijít na cca 10 miliard eur každá. Zbytek prostředků půjde do návazné výstavby či rozšiřování.

Pokud ale Gelsinger mluvil o výrobě čipů právě ve vztahu k automobilům, znamená to, že Intel chce stavět továrny především či snad jen pro výrobu pomocí starších procesů? Automobily totiž zpravidla v tomto ohledu nevyužívají nejmodernější technologie. To ovšem CEO Intelu odmítl a uvedl, že budoucí auta budou naopak potřebovat vysoký výpočetní výkon, a tedy právě i čipy vyráběné moderními procesy. My také víme, že v rámci nové výrobní strategie se Intel chystá nabízet mnohem více svých kapacit pro zakázkovou výrobu čipů, než aby je téměř všechny obsadil sám pro své vlastní produkty, jako tomu bylo doposud.

