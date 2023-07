Intel končí s barebone systémem NUC: mini PC budou vyrábět jiní

Další částí Intelu, která ukončí svou činnost, je ta věnující se barebone systémům Intel NUC (Next Unit of Compute). Společnost se rozhodla, že už do této divize společnosti nebude přímo investovat, což rovněž znamená, že malé počítače Intelu pomalu zmizí z trhu. To nicméně neznamená, že se s barebone systémy s procesory Intelu už nesetkáme. Nebude je ale vyrábět přímo Intel a o další rozvoj těchto systémů se tak postarají jiné firmy. Intel je bude nanejvýš podporovat v dalším rozvoji, ale těžko říci, co si pod tím představit.



Zde připomeňme, že samotný Intel v březnu přišel s novým NUC 13 Pro , který obsahuje procesory Core 13. generace, přičemž nabídka začínala u 6jádrového Core i3-1315U (2P+4E) a končila až na 14jádrových Core i7-1370P (6P+8E). Ukončení dalšího rozvoje systému se nedotkne zbytku divizí Client Computing Group (CCG) a Network and Edge Computing (NEX). Další podobné počítače tak už budou pod taktovkou jiných výrobců, kteří budou muset přijít s vlastními řešeními. Konec systému Intel NUC tak bude znamenat uvolněný prostor pro konkurenci jako Zotac nebo ASRock.