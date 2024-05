Intel Lunar Lake bude letos dříve, než se čekalo, přinese přes 100+ TOPS pro AI

Vedle změny časového plánu tu máme i více informací o procesorech Lunar Lake. Tyto procesory budou mít nová výkonná jádra P-Core Lion Cove i nová úsporná jádra E-Core Skymont. Ta by měla dále navýšit IPC, o přesnějších hodnotách nárůstu ale zatím Intel mlčí. Významně by se měla zvýšit efektivita na watt, tak doufejme, že Intel konečně představí procesory s hodnotami spotřeb, za které nebude potřeba se stydět.

Objeví se tu také nové GPU Battlemage (Xe2) s podstatně vyšším výkonem než doposud. Výsledkem má být to, že nové procesory Lunar Lake by měly dále výrazně posunout schopnosti AI PC, kam včera vtrhly počítače s procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite . Měly by v tomto být ale ještě lepší. Snapdragon X Elite totiž dává celkem 75 TOPS (45 TOPS z NPU, zbytek z CPU a GPU), nicméně Intel mluví dokonce o více než 100 TOPS. Jeho NPU by sice mělo také dodat okolo nebo přes 45 TOPS, jenže GPU by mělo přidat dalších více než 60 TOPS, a když se k tomu přidá ještě trochu výkonu z CPU, tak tady patrně budeme mluvit o hodnotě okolo 110 TOPS (pro zajímavost, nynější Meteor Lake má cca 30 TOPS, a to 19 z GPU a 11 z NPU). Procesory by měly slušně běžet na více než 500 modelech umělé inteligence. Intel tak říká, že ve Stable Diffusion 15 je Lunar Lake o 40 % výkonnější než Snapdragon X Elite.