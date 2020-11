Intel Lunar Lake, Jupiter Sound a DG3: další vývoj rodiny Xe se ukazuje

Dle serveru Anandtech se totiž čip DG1 chystá v rámci samostatných desktopových karet, ale ještě než utrousíte poznámku o zbytečném produktu, nad nímž se můžeme leda pousmát, je třeba dodat, že Iris Xe MAX pro desktopy mají být k dispozici od začátku příštího roku jen jako OEM hardware. Na volný trh se tak tyto karty nedostanou a záležet bude pouze na Intelu a jeho partnerech, kde se uplatní. Více Intel neprozradil, a tak nevíme ani to, do jakých PC z hlediska jejich zaměření se DG1 dostane.

My můžeme být zvědaví především na to, kdy se předvedou výkonnější grafiky Xe-HPG, ale zatím tu máme jen další útržkovité informace. O Arctic Sound a Jupiter Sound jsme mimochodem už slyšeli na začátku roku 2018 a už tehdy bylo Arctic Sound označeno za GPU 12. generace a Jupiter Sound za 13. generaci.

To platí i dnes, přičemž lze upřesnit, že Arctic Sound má být Xe-HP, čili serverový produkt tvořený až čtyřmi dlaždicemi spojenými pomocí EMIB, který využije paměti HBM2e. Jupiter Sound tak bude jeho následovník, o němž zatím nevíme v podstatě nic. Intel se však chystá předvést především díky Ponte Vecchio, které představují ještě vyšší "superpočítačový" stupeň Xe-HPC s ještě složitější sestavou snad až 16 dlaždic. Ostatně půjde o řešení pro první ExaFLOPS systém Intelu, superpočítač Aurora.

O Intel Lunar Lake (LNL) jsme ale dosud neslyšeli, takže kam si jej máme zařadit? Dle dostupných informací by to měla být 13. generace stejně jako Jupiter Sound a také DG3, ovšem už z označení Lake je zřejmé, že to nebude grafický čip, ale procesor s integrovanou grafikou 13. Generace. Máme tu tak nejspíše nástupce v řadě Rocket Lake - Alder Lake - Meteor Lake, čili produkt, který (možná) uvidíme až za pěkných pár let.

Nyní tak čekáme především na Xe-HPG označované prostě jako DG2. Víme o nich jednak to, že mají nabídnout 512 jednotek EU (DG1 jich má 96), využijí paměti GDDR6 a na trh přijdou dle plánu někdy v příštím roce.

Ceny souvisejících / podobných produktů: