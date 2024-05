Intel Lunar Lake-MX s vestavěnou RAM může mít 16 nebo 32 GB a nízkou TDP

Intel Lunar Lake-MX, což mají být procesory s integrovanou RAM pamětí podobně, jako to má Apple u své řady M v MacBoocích. Z toho by mohlo těžit jak výkonné GPU, tak i vestavěné NPU, přičemž oba tyto čipy by tak měly rychlejší přístup k této paměti s nižšími latencemi. Objevily se další údaje o procesorech Intel Core Ultra 234V a Core Ultra 238V.

Poslední dny se množí úniky o připravovaných procesorech Intelu a jedním z nich jsou mobilní procesory Lunar Lake. O nich už víme, že by jejich uvedení mělo být uspíšeno na léto , což je oficiální informace od Intelu. Zákulisně se k nám ale dostaly informace o procesorech, což mají být procesory s integrovanou RAM pamětí podobně, jako to má Apple u své řady M v MacBoocích. Z toho by mohlo těžit jak výkonné GPU, tak i vestavěné NPU, přičemž oba tyto čipy by tak měly rychlejší přístup k této paměti s nižšími latencemi. Objevily se další údaje o procesorech Intel Core Ultra 234V a Core Ultra 238V.

Oba dva by měly být 8jádrovými modely, a to v konfiguraci 4 výkonných jader Lion Cove a 4 úsporných jader Skymont. Zatímco 234V má mít 16 GB integrované paměti LPDDR5x, v případě modelu 238V by to mělo být 32 GB. Procesory by měly mít základní takt 2,1 GHz, Turbo by pak mělo vrcholit hodnotou 3,1 GHz. To nejsou příliš vysoké hodnoty a s nepříliš vysokým počtem jader (a jen 8 vlákny) tak rozhodně nepůjde o žádné trhače asfaltu. Velkou otázkou je ale spotřeba. Objevily se zmínky o tom, že tyto procesory by měly mít 7-15W PBP, takže se tu rýsuje šance na zajímavé procesory pro plně pasivně chlazené notebooky. Otázkou ale pochopitelně je, kolik by v takovém případě bylo MTP. Ony totiž dnešní procesory Intelu s 15W TDP mívají 57W MTP, a to není vůbec málo. Jenže se také mnohem častěji zmiňuje 17W PBP.



Aby toho nebylo málo, najdeme tu novou architekturu GPU Battlemage se 7-8 Xe jádry a již zmíněné NPU by mělo mít 3krát vyšší výkon než Meteor Lake. Kdy se ale nové procesory řady MX objeví, není úplně jasné. Lunar Lake by sice měl být v létě (ve třetím čtvrtletí), Lunar Lake-MX se zmiňuje spíše na závěr roku s omezenou dostupností a velkosériovou výrobou počátkem příštího roku.