Intel má jednat s TSMC o navýšení 3nm kapacit, nechce však prý naštvat Apple

Apple je bezesporu nejvýznamnější zákazník firmy TSMC, který si nárokoval i kapacitu jejího 5nm procesu, který by měla (částečně) opustit příští rok díky 4nm procesu a pak přijde na řadu 3nm proces. V druhé vlně pak obvykle následují ostatní firmy jako NVIDIA, AMD, Qualcomm a jiné, které využívají i uvolněné kapacity, což se má ovšem nástupem Intelu změnit.

Intel bude své produkty zatím vyrábět především svým 10nm procesem, což platí jak pro desktopové, tak i serverové procesory a snad jen čipy Ponte Vecchio budou znamenat potřebu moderních kapacit firmy TSMC, samozřejmě vedle grafik Xe, ovšem tam by mělo jít ještě o 6nm proces.

V roce 2023 ale přijdou na řadu Meteor Lake a obecně generace, v níž má hrát hlavní roli 3nm proces firmy TSMC. O ten by právě mělo jít v případě ohlášené návštěvy vedení Intelu v TSMC, která proběhne ještě před Vánocemi. Dle DigiTimes (via MacRumors ) se má jednat především o tom, že Intel bude chtít od TSMC další 3nm kapacity, neboť ty si měl rezervovat právě Apple. Otázka je, co za to Intel může a je ochoten nabídnout, přičemž by to mohla být i úzká spolupráce coby dalšího významného výrobce čipů, ale o tom se snad teprve ještě něco dozvíme.