Intel má zaplatit patentovému trollovi VLSI 949 mil. USD za porušení patentu

Patentových trollů je hodně a mezi ně se poslední dobou počítá i společnost VLSI Technology. Ta už nějakou dobu nefunguje a nyní spadá pod soukromou firmu Fortress Investment Group, která se snaží vytěžit maximum z patentů společnosti VLSI. Další soudní případ se týkal patentu US7247552B2, který VLSI získalo od holandského výrobce čipů NXP Semiconductors NV (a ten byl původem částí Philipsu). Tento patent se stal předmětem sporu mezi společnostmi VLSI a Intel, kdy to měl být Intel, kdo měl porušovat patenty společnosti VLSI a používat její technologii u svých procesorů.

Tato technologie se týká výroby procesorů, která měla snižovat negativní vlivy případných defektů při výrobě. Samotný patent je už pěkně starý, datuje se totiž do roku 2005 a jeho platnost má vypršet v roce 2025. Podle VLSI se tato technologie používala ještě u procesorů Skylake nebo Cascade Lake, tedy procesorů z let 2015 a 2019. Intel se naopak brání, že ji u svých CPU vůbec nepoužívá, výše zmíněné procesory mají technologie vyvinuté vlastními silami a dle jeho slov by technologie z patentu společnosti VLSI u moderních procesorů už ani nemohla vůbec fungovat. Nepřekvapí, že se Intel proti němu hodlá odvolat.