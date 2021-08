Intel má zrušit vývoj hloubkových kamer RealSense

Intel ukončí vývoj a posléze i prodej hloubkových kamer RealSense. Ty se sice nikdy pořádně nerozšířily do komerční sféry pro koncové uživatele, byly ale docela oblíbené ve vědecké sféře pro vývoj algoritmů využívajících hloubkovou informaci. Překvapivá je tato informace i proto, že je to jen pár dní, co Xiaomi uvedlo svého

Objevila se (pro mnohé) překvapivá zpráva, žeukončí vývoj a posléze i prodej hloubkových kamer. Ty se sice nikdy pořádně nerozšířily do komerční sféry pro koncové uživatele, byly ale docela oblíbené ve vědecké sféře pro vývoj algoritmů využívajících hloubkovou informaci. Překvapivá je tato informace i proto, že je to jen pár dní, co Xiaomi uvedlo svého robotického "psa" CyberDog , který využívá právě kamery Intel RealSense D450. V lednu byla také představena nová kamera RealSense ID se systémem rozpoznávání tváří.

Mluvčí společnosti měl v úterý říci, že firma se chce více soustředit na důležitější části svého byznysu a strategii IDM 2.0. Stávající zákazníci, kteří mají kamery objednané, je obdrží, ale další objednávky už přestává přijímat. Připomeňme, že Sagi Ben Moshe, ředitel skupiny vyvíjející RealSense, před dvěma týdny opustil Intel po 10 letech práce ve společnosti. Proslýchá se také, že zatímco věda v kamerách RealSense našla docela zalíbení, to už neplatilo o firmy, které by vyráběly produkty využívající jejich služeb (a také o zákaznících, kteří by takové produkty kupovali). Takových firem bylo málo a kupovaly relativně malá množství.

Ceny souvisejících / podobných produktů: