Intel Meteor Lake bude mít L4 cache pro integrované tGPU

Meteor Lake. Už víme, že se s největší pravděpodobností nedostane na desktopové verze (tam se objeví jen

Intel chystá nové procesory Core 14. generace nazvané. Už víme, že se s největší pravděpodobností nedostane na desktopové verze (tam se objeví jen Raptor Lake Refresh ) a budou k dispozici jen jako mobilní procesory. Poprvé se u nich objeví dlaždicová struktura, což je v zásadě chipletová architektura, kterou známe u AMD. Bude zde tedy např. CPU Tile, SOC Tile a integrovaná grafika (obvykle označovaná jako GPU Tile, Tile-GPU nebo zkráceně tGPU). V patchi pro grafický ovladač v Linuxu se nicméně objevila zmínka o těchto nových procesorech, která do skládačky přidává další zajímavé informace.

Zmiňuje se tu totiž zkratka ADM, která by měla odpovídat cache paměti 4. úrovně, tedy by mělo jít o L4 cache. Ta by měla být přístupná grafickému čipu, zatímco L3 a další úrovně už mu zůstanou zapovězeny. Taková paměť by mohla posunout výkon integrovaných čipů Xe-LPG zase o něco výše, protože by nemusely tak často do pomalejší hlavní paměti. Prozatím ale netušíme, jak velká tato paměť vlastně bude a ani to, jaké bude mít přenosové rychlosti.



Připomeňme ještě, že procesory Meteor Lake by měly být maximálně 14jádrové (6P+8E), CPU má být vyráběno 7nm procesem Intel 4, o GPU se pak postará TSMC a využije pro to 5nm proces. Předpokládá se uvedení v druhé polovině letošního roku.