Intel na Hot Chips ukáže 3D Foveros v procesorech Meteor Lake a Arrow Lake

Meteor Lake a Arrow Lake budou následovat po procesorech Raptor Lake, které dorazí letos coby vylepšené Alder Lake a zatím to vypadá, že by mohly na konkurenční Ryzeny 7000 stačit, ale nebudeme předbíhat. Hned potom se ale už budeme těšit na první mainstreamové procesory firmy Intel, které už budou založeny na více čipech spojených v rámci moderního způsobu pouzdření, což je ona zmíněná technologie 3D Foveros.

Budou tu nasazeny čtyři dlaždice tvořené celkem třemi výrobními procesy, a sice Intel 4, Intel 20A a TSMC N3. V samostatné dlaždici tu budou CPU jádra, GPU a dále to je SoC dlaždice a IO dlaždice.

Na Meteor Lake chystané na rok 2023 v roce 2024 naváže generace Arrow Lake, přičemž co ta nabídne nového a zda vůbec něco podstatného, to jsme se zatím nedozvěděli. Čím více čipů tu ale máme, tím větší je i prostor na inovace, čili může dojít třeba k využití novějšího výrobního procesu pro podstatnou část procesoru, zatímco zbytek zůstane stejný. Jinými slovy, výrobce může využít novější proces už dříve, než by se k tomu odhodlal za éry monolitických procesorů, neboť menší čipy znamenají i vyšší výtěžnost. Je také možné, že technologie Intel 20A bude nasazena právě až později ve výrobě Arrow Lake, neboť i tak je možné číst následující obrázek.

Ale to jsou jen úvahy, k nimž dostaneme potřebnou potravu na symposiu Hot Chips 34.

Jedná se o úkol pro Wilfreda Gomese z Intelu, který promluví 23. srpna, takže zatím si ještě můžeme dát pohov. Samotný Intel se přitom v posledních týdnech věnuje především procesorům Meteor Lake , jimiž se už párkrát pochlubil, ačkoliv jsou tu ještě zmíněné Raptor Lake. Je to ale pochopitelné, neboť právě Meteor Lake budou představovat velkou změnu, zatímco Raptor Lake nic moc zásadně nového nenabídnou.

Krom samotné technologie výroby a kombinování více čipů v jednom pouzdře pomocí technologie 3D Foveros (nebo prostě jen Foveros) bychom se měli dočkat i mnohem výkonnějších GPU jader, což ilustruje počet 320 EU oproti dnešním 96 EU. Počet CPU jader se pak má zastavit na 40, z čehož ovšem 32 má být slabších jader a pouze 8 silnějších. Ale to si teprve potvrdíme nebo naopak vyvrátíme.